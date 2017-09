Xeraco, nova parada en el Individual de raspall

Aquesta vesprada al trinquet de Xeraco es disputarà la tercera partida del XXXI Individual de Raspall Professional Bankia – Trofeu President de la Generalitat Valenciana, una confrontació que mesurarà a partir de les 17:00 hores al Campió del Individual Sub-23 de Raspall, Seve front a Néstor. Es tracta de l´última partida de la primera ronda, el guanyador de la qual s´enfrontarà en segona ronda a Dorín, en una partida que tindrà lloc el divendres al trinquet de Genovés.

Respecte al inici del campionat que va tindre lloc el passat divendres al trinquet de Piles, Brisca va superar per un contundent 25 per 10 a Mario, pel que s´enfrontarà aquest pròxim divendres dia 22 al trinquet de Genovés, a Canari de Xeraco. Aquest duel de la segona ronda enfrontarà a dos dels millors mitgers del moment, que buscaran la victoria per classificar-se per a la tercera i definitiva ronda de la prèvia.

Una plaça per aquesta ronda ja ha aconseguit Josep de Xeraco qui es va imposar a Montaner d´Almisserà el passat dissabte al trinquet de la Llosa de Ranes per un ampli 25 per 5. Va ser una partida sabatera que va estar dominada en tot moment per Josep, que va aprofitar la seua major experiència i a pesar de desenvolupar-se actualment com a mitger, cal destacar que domina a la perfecció el traure ja que es va iniciar com a rest.