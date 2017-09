Arriba l'Individual més competit

La XXXII edició del Individual Professional d´Escala i Corda Bankia i la XXXI edició del Individual Professional de Raspall Bankia – Trofeus President de la Generalitat Valenciana es presentaran demà dimecres a partir de les 12.00 hores en la Plaça de la Mare de Déu.

En esta edició, tant en la modalitat de raspall com en la d´Escala i Corda, participen 20 pilotaris que disputaran en cadascuna de les dos modalitats un total de dinou partides per decidir el gran campió.

En escala i corda, Puchol II serà el defensor del títol i tindrà com a gran rival a Soro III, que va ser derrotat en la final de l´any passat per un ajustat 60 per 50, desprès d´haver aconseguit quatre títols de forma consecutiva. A més, els joves Pere Roc II i Marc, el mitger Santi, o els veterans Miguel i Genovés II poden donar més d´una sorpresa.

En la modalitat de raspall, el vigent campió, Moltó es postula novament com el gran favorit i buscarà el seu tercer títol consecutiu. A priori, els seus grans rivals seran Ian i el vigent subcampió, Sergio de Genovés.

L´acte estarà presidit pel president de la Generalitat Valenciana, Ximo Puig, per Miguel Capdevila, director corporatiu territorial de Bankia en la Comunitat Valenciana, i per José Daniel Sanjuan Martínez president de la Federació de Pilota Valenciana. A més, l´event comptarà amb la presència dels grans protagonistes, els jugadors que participaran en la competició més dura de la pilota valenciana, el mà a mà.

El president de la Federació ha declarat "els Individuals Professionals són les competicions de màxima rellevància al llarg de l´any i fan vibrar als espectadors amb partides de màxim nivell on els jugadors es deixen la pell dins del trinquet".

Per la seua part, Miguel Capdevila director corporatiu territorial de Bankia en la Comunitat Valenciana, ha manifestat que "en la nostra entitat estem compromesos amb la pilota valenciana, un esport amb el que no solament compartim valors com la proximitat, la integritat, l´esforç, el treball en equip i la professionalitat, sinó també un important eix vertebrador de la nostra societat, que aglutina història i tradició en la Comunitat Valenciana, territori estratègic per a Bankia amb el que ens sentim estretament units".