Puchol II serà baixa al MasyMas

Puchol II ha hagut de parar. El jugador de Vinalesa pateix unes molèsties a la mà dreta que porta arrossegants des de fa temps i que l'impedeixen jugar amb normalitat, sense dolor. Per això, el propi Puchol II ha anunciat mitjançant les xarxes socials que estarà uns dies de baixa.

Per tant, el recent campió del Diputació de frontó no jugarà el MasyMas, on demà havia de creuar-se amb Pere Roc II al trinquet de Guadassuar.

Amb tot, Puchol II es centra ara en la preparació del Individual, on debutarà a mitjans d'octubre.