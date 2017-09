Seve es classifica per a la pròxima ronda de l'Individual

L´individual Bankia de Raspall continuarà aquesta vesprada a partir de les 17:00 hores al trinquet d´Oliva amb la partida que enfrontarà a Moncho front a Jeffry. Es tracta d´un nou duel de la segona ronda prèvia, el guanyador del qual es classificarà per a la tercera i definitiva ronda de la prèvia on ja els espera Josep de Xeraco que va superar en la seua eliminatòria per un contundent 25 per 5 a Montaner.

A priori es tracta d´una confrontació en la qual el subcampió del Individual de 2013 parteix com a favorit, ja que es tracta d´un jugador amb major experiència que Jeffry en partides de gran nivell.

Per altra banda, ahir al trinquet de Xeraco Seve de Villanueva de Castellón es va imposar a Néstor per un ampli 25 per 10. El vigent campió del Individual Sub-23 va signar una magnifica actuació en el seu debut en el mà a mà absolut, demostrant que té casta de campió i que serà un jugador important en un futur molt pròxim.

El jove mitger va sumar els tres primers jocs de la partida, però a continuació Néstor va reaccionar i va estrenar el seu caseller. Inclús el següent joc també va estar a punt d´anotar-se´l però va desaprofitar un val, i finalment el joc i la partida van caure del costat de Seve. A pesar del resultat, va ser una partida intensa i guerrera on els dos jugadors van rendir a un gran nivell.

El rival de Seve en la següent ronda de la prèvia serà Dorín, en una partida que es jugarà el divendres a Genovés, on hi haurà sessió doble del mà a mà, amb l´enfrontament entre Canari i Brisca.