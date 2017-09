Comença el termini d'inscripció per als Jocs Esportius municipals

El dia 20 de setembre comença el termini d'inscripció en els Jocs Esportius municipals, la modalitat competitiva de l'esport escolar dirigida als més joves que organitza la Fundació Esportiva Municipal de València. El període d'inscripció acaba el dia 6 d'octubre per a donar pas a l'inici dels campionats que es durà a terme el dia 28 del mateix mes.

Els joves que desitgen participar en els Jocs Esportius han d'inscriure's a través d'un centre educatiu, un club esportiu o qualsevol entitat, pública o privada, que estiga degudament legalitzada i que tinga el seu domicili social ubicat en el terme municipal de València. La Fundació Esportiva Municipal ha habilitat una plataforma en internet per a facilitar a les entitats la inscripció i tramitació de les llicències.

Els Jocs Esportius municipals estan dirigits a aquells joves en edat escolar que hagen nascut entre 1999 i 2011. Enguany es presenten amb la novetat que en totes les categories està permesa la participació mixta, sempre que les bases de competició de l'esport en qüestió així ho permeten. A més, tots els entrenadors dels equips dels participants han de comptar amb la titulació esportiva oficial per a formar els alumnes.

Així mateix, l'oferta esportiva programada per a este curs 2017/2018 distingeix entre les disciplines que s'organitzen mitjançant lliga regular i les que s'organitzen per calendari de jornades. Les disciplines enquadrades en lliga regular són: bàsquet, handbol, hoquei, futbol sala, voleibol i rugbi, mentre que escacs, bàdminton, esgrima, atletisme, multideporte, miniolimpiada i multiaventura corresponen a les organitzades mitjançant calendari de jornades. Els participants en els Jocs Esportius municipals s'organitzaran per categories en funció de l'edat dels esportistes. Des de fa dos temporades, la Fundació Esportiva Municipal de València incideix en la promoció del joc net en les competicions esportives escolars.