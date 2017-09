Ni médico ni ambulancia para atender a Cedric

El partido entre el Ontinyent y el Mallorca todavía colea aunque por motivos extradeportivos. Según un rotativo de Mallorca, el Ontinyent incumplió la obligación de contar con un médico y ambulancia el domingo pasado que obligó a una actuación improvisada por la indisposición del futbolista mallorquín Cedric Omoigui. Todo arranca cuando, tras el pitido final, el futbolista del Mallorca cayó al césped artificial del Clariano. En un principio todo parecía estar relacionado con el percance sufrido minutos antes y por el cual tuvo que ser atendido por los médicos insulares y del que aparentemente se recuperó.

El primero en darse cuenta de la gravedad del achaque fue el fisio del Mallorca, Verónica Sebastianes, quien atendió al ex del Valencia Mestalla sobre el terreno de juego, con el futbolista consciente en todo momento. A los pocos minutos, se requirió la presencia del médico del Ontinyent, pero este abandonó el Clariano con celeridad al no presenciar ninguna anormalidad que le obligase a permanecer en el estadio. Fue entonces cuando los padres del portero del Ontinyent Álvaro Campos, galenos los dos, atendieron al futbolista nigeriano. Los doctores Luis Campos y Fernanda Estellés aconsejaron trasladar al jugador a un centro hospitalario. «Mis padres atendieron a Cedric. Yo estoy estudiando Medicina y estaba allí por si mi padre me necesitaba para realizar alguna maniobra tipo RCP (Reanimación Cardiopulmonar), que requieren un desgaste físico importante, pero no hizo falta. Cedric estaba bien, no perdió la conciencia y solo tenía una taquicardia», explica Álvaro Campos.

El futbolista fue evacuado por el vehículo de Protección Civil al hospital de Ontinyent, hecho que también se denuncia como una de las deficiencias que mostró el club ontinyentí ante la situación.

La dimensión alcanzada por lo ocurrido ha sorprendido al Ontinyent. «No es verdad que el Ontinyent no tenga contratado servicio médico. De hecho, antes del partido nuestro delegado, José Enrique Ferrero, le hace saber al árbitro la intención de nuestro médico de ver el partido desde la grada, con el delegado del Mallorca como testigo. Es entonces cuando el colegiado le indica a José Enrique que sí es así, que no le dé la ficha del médico», explica Luis Ortiz, vicepresidente del Ontinyent, quien expone la ausencia del galeno ontinyentí en la atención a Cedric sobre el terreno de juego. «Nuestro médico, José Vicente Escutia, se sintió indispuesto y se marchó 5 minutos antes de terminar el partido, pero estuvo presente todo el encuentro», matiza Ortiz.

Sobre la acusación de no tener ambulancia medicalizada, el propio Ortiz aclara que «tenemos desde hace tiempo contratado el servicio de emergencias con Ambulancias Vallada, pero este domingo había muchos eventos deportivos y no pudieron enviar ninguna. Al final fue un cúmulo de eventualidades que no pueden desvirtuar la realidad nuestra que no es otra que disponemos de servicio médico y de ambulancia».

Desde la entidad ontinyentina no entienden este sinsentido menos cuando desde el club mallorquín se ha «felicitado al Ontinyent y a los padres de Álvaro Campos por el trato dado a Cedric. De hecho, nos hemos puesto en contacto con el club para saber el porqué del malestar del Mallorca y han sido ellos mismos los que han desmentido que la noticia haya salido del club balear», concluye Luis Ortiz.

Destitución de Toni Aparicio

El Alcoyano destituyó ayer a Toni Aparicio como entrenador después de haber conseguido dos puntos de nueve.