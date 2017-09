Acuerdo entre Chelsea y Atlético de Madrid por Diego Costa

El Chelsea ha informado este miércoles de que ha llegado a un acuerdo con el Atlético de Madrid para traspasar al delantero Diego Costa al club español por 55 millones de libras fijos y 7 millones más en variables (62+8 millones de euros), según pudo saber EFE. Una cifra similar a lo que el club inglés pagó el pasado verano al Real Madrid por el delantero Álvaro Morata.



"Chelsea Football Club ha acordado con el Atletico de Madrid el traspaso de Diego Costa. El traspaso está supeditado al acuerdo con el futbolista y al pertinente reconocimiento médico", publicó el vigente campeón de la Premier League a través de un escueto comunicado.





