Héctor Barberá baja a Moto2 para intentar "ser campeón del mundo"

El piloto valenciano Héctor Barberá (Dos Aguas, 1986) volverá a ser piloto del equipo de Sito Pons en el campeonato del mundo de Moto2 de 2018, cuyo principal objetivo es "luchar por ser campeón del mundo". Barberá cumplirá 31 años el próximo 2 de noviembre. En Cheste, dos semanas después, correrá su última carrera del Mundial en MotoGP, donde ha estado 8 años.

Barberá abandona la categoría de MotoGP en la que estaba desde 2010 y regresa al equipo capitaneado por Sito Pons, con quien ya estuvo en la temporada 2009, entonces en la categoría de 250 c.c., cuando consiguieron el sub-campeonato mundial, tres victorias, ocho podios y cuatro mejores clasificaciones de entrenamientos. Junto a él, estará el italiano Lorenzo Baldasarri.

"Desde el primer año que llegué al mundial siempre he estado luchando por ganar carreras, logrando dos sub-campeonatos, pero tras ocho años en MotoGP no he logrado los objetivos y al ver la oportunidad de volver al equipo de Sito Pons no me lo pensé", aseguró Héctor Barberá.

"Juntos fuimos subcampeones del mundo, ganando varias carreras y es el momento de arriesgar y tomar una decisión así. Estoy con muchas ganas e ilusión y tengo la motivación necesaria para empezar este nuevo proyecto", agregó el piloto de Dos Aguas.