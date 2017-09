El Tour «Dona, Salut i Esport» fomentarà la presència femenina en el món esportiu

Els pròxims 30 de setembre i 1 d'octubre tindrà lloc en la plaça de l'Ajuntament de València la sèptima edició del Tour ´Dona, Salut i Esport'. Un esdeveniment que té com a objectiu impulsar la presència de la dona en el món esportiu i destacar el seu paper en esta matèria. El Tour està enquadrat dins del programa Univers Dona del consell Superior d'Esports (CSD).

L'Ajuntament de València, a través de la Fundació Esportiva Municipal, ha cedit l'espai de la cèntrica plaça de la ciutat per al desenrotllament del Tour. En un espai d'al voltant de 2.000 m?2; es desenrotllaran al llarg de tot el cap de setmana activitats esportives i lúdiques relacionades amb les deu federacions esportives que, junt amb Iberdrola, impulsen este esdeveniment. Futbol, bàdminton, handbol, voleibol, rugbi, triatló, piragüisme, gimnàstica, natació i hoquei són les modalitats esportives les federacions de les quals han volgut ser part d'esta trobada nacional.

Així mateix, grans noms de l'esport femení espanyol com Carolina Marín, or olímpic en bàdminton en Rio 2016; Jennifer Pareja, millor jugadora del món de waterpolo en 2013 i ambaixadora de l'Univers Dona; o Ona Carbonell, capitana de l'equip espanyol de natació sincronitzada, es donaran cita a València per a participar en l'esdeveniment.