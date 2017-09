Marc Márquez, en Cheste: "Espero que el domingo sea un día pacífico en Cataluña"

El piloto catalán Marc Márquez, tetracampeón mundial de motociclismo y actual líder del campeonato, ha asegurado que espera que el domingo "sea una jornada pacífica" en Catalunya, en referencia al conflicto político sobre la decisión del gobierno catalán de celebrar un referéndum por la independencia. Márquez ha hablado por primera vez de esta cuestión hoy en el Circuit de Cheste, donde ha participado en una carrera atlética de 10 kilómetros con fines solidarios. "No me voy a pronunciar más. Sólo quiero decir que sea un día muy calmado, , pacífico, que no haya odio ni violenica, porque sería lo peor que puede pasar", ha manifestado. Sobre la postura del futbolista del Barcelona Gerard Piqué ha dicho que cada uno "es libre de decir lo que piensa".

Su hermano, Álex Márquez, piloto de Moto2, ha afirmado que no tiene mucho que decir. "No he estado muy puesto en el tema y como no entiendo mucho de esto, prefiero no decir nada".