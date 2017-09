Márquez: "València es un sitio perfecto para crear una gran escuela de pilotos"

El piloto catalán Marc Márquez valoró ayer en el Circuit Ricardo Tormo de Cheste la futura creación de un Centro Especializado de Alto Rendimiento (CEAR) para pilotos, un proyecto anunciado estos días desde la Generalitat Valenciana y el propio circuito valenciano. «Todo lo que sea para crezca el motociclismo español es muy bueno. Es una noticia muy positiva. València es un sitio perfecto, por clima y más cosas, para este tipo de centros», dijo sobre el único centro de estas características que se abrirá en España y en Europa, previsto para los próximos meses.

Márquez, que ayer corrió en el Circuit la carrera atlética de 10 kilómetros Allianz Night Run, una iniciativa con fines solidarios en favor de Aldeas Infantiles SOS, aprovechó la pregunta para destacar la progresión del motociclismo valenciano, gracias al trabajo de la Cuna de Campeones, la cantera de pilotos del trazado de Cheste. «Hay pilotos valencianos muy rápidos, con una cantera que va subiendo. Ahora me viene a la mente Arón Canet. Que haya un centro de alto rendimiento va a hacer que aún salgan más pilotos», dijo.

El tetracampeón del mundo y actual líder del campeonato de MotoGP, fue más allá en su opinión sobre Canet. «Es el piloto valenciano que lo está haciendo mejor en Moto3, el que está subiendo con más proyección. También está ahí Masià, que venía muy fuerte del campeonato de España y que ahora subirá definitivamente al Mundial. Está claro que hay pilotos valencianos que quizá algún día me los encuentre en MotoGP», dijo.

En vísperas de la posible celebración del referéndum en Catalunya, Márquez fue preguntado al respecto. «Espero que sea un día calmado, pacífico, en el que no haya odio ni violencia, porque eso sería lo peor que puede pasar», afirmó, sin entrar en juicios sobre si debe o no celebrarse la votación. Su hermano Álex Márquez, piloto de Moto2, fue más reacio. «No me he preocupado mucho por esto, así que no tengo nada que decir», dijo.

Marc Márquez, líder del Mundial con un margen de 16 puntos sobre Andrea Dovizioso a falta de 4 carreras –las 3 de la gira Asiática y la de Cheste–, espera llevar al Ricardo Tormo, el GP del 12 de noviembre, con el título bajo el brazo. «Claro, eso sería muy buena señal. Pero si se tiene que decidir aquí, está bien porque en Cheste he dado muchas vueltas y es un circuito que se me da muy bien. Es un buen circuito para jugarse el Mundial, seguro», explicó.