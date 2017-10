El Barça pide no jugar y Las Palmas lucirá una bandera española

La junta directiva del FC Barcelona se encuentra reunida para analizar la situación social que se está viviendo en Cataluña, con el referendo sobre la independencia. Según el diario Marca, el club azulgrana ha pedido ya a la RFEF el aplazamiento que esta tarde debe disputar el equipo contra Las Palmas. En este sentido, la reunión de la junta directiva tiene como objetivo decidir que posición adopta el club en caso de que no se produzca el aplazamiento del partido.



Por otra parte, el club catalán ha decidido acudir a las fuerza del orden para sondear si es apropiado o no la disputa del partido, ya que el Barcelona no tiene competencia alguna en la seguridad en su estadio, delegada a los Mossos.



En un principio, el Barcelona tenía previsto cumplir con el programa establecido hoy, con la disputa del partido a la hora prevista en el Camp Nou contra Las Palmas, pero la tensión y algunos incidentes que se han vivido en algunos colegios electorales entre la policía y los asistentes a la votación, y en previsión de que el campo azulgrana se puede convertir en un punto caliente, el club azulgrana ha replanteado un encuentro con las fuerzas de orden.



El Barcelona asegura que está en "permanente contacto con las fuerzas de seguridad", y no se descarta que en breve haya un comunicado para saber cómo se resolverá la duda sobre el partido de esta tarde.



Si se disputa el partido, los jugadores de la UD Las Palmas lucirán una bandera española en sus camisetas, un gesto con el que los amarillos quieren posicionarse ante el referéndum "fuera del marco legal" nacional que tiene lugar en la comunidad catalana.





Piqué acude a votar: "Juntos somos imparables defendiendo la democracia"

En un comunicado, el club grancanario ha recordado que el 30 de octubre de 1977 visitó al FC Barcelona, "el día en que un emocionadopresidió por primera vez el palco tras su exilio y una monumental senyera de sesenta metros se desplegó en el césped".Respecto al encuentro que disputa hoy en el Camp Nou, la UD Las Palmas considera que la coyuntura política, lo han convertido "en algo más que una cita deportiva en cumplimiento del calendario"."La UD Las Palmas podría haberse limitado aNos decantamos por lo segundo", precisa el club.Por ello, ha decidido "bordar en su camiseta una pequeña bandera española y la fecha de hoy, 1 de octubre de 2017, para testimoniar, sin estridencias, su esperanza en el futuro de este país y en la buena voluntad de quienes convivimos en él, en busca del mejor entendimiento"."Por muy lejos que esté el Estadio Gran Canaria,Y por muy compleja que sea la situación, siempre confiaremos en saber simplificarla para entenderla mejor y encontrar soluciones", agrega el comunicado del club grancanario.De esta forma, la UD Las Palmas persigue con este gesto "votar de forma inequívoca en una imaginaria consulta a la que nadie nos ha convocado" y reiterar que "cree en la unidad de España"."Lo hacemos desdeLo hacemos para decirle al mundo que sentimos dolor por lo que está ocurriendo. Lo hacemos confiando en que a nadie le incomode este gesto. Como nunca nos incomodó ver ondear senyeras en la grada, extendidas sobre el césped o envolviendo el cuerpo de nuestros rivales que, una vez terminado el partido, son compatriotas que nos llenan de orgullo al formar parte de uno de los mejores equipos del mundo, o de una de las mejores selecciones del planeta", asevera la nota.Por su parte,ha votado este domingo en el referéndum, y ha declarado: "Juntos somos imparables defendiendo la democracia". Lo ha dicho en un apunte de Twitter recogido por Europa Press, en que ha afirmado que ya ha votado.El jueves animó a la población catalana a expresarse pacíficamente en las urnas: "No les demos ninguna excusa. Es lo que quieren.