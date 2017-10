Muguruza abandona su partido ante Strycova en Pekín

Garbiñe Muguruza ha abandonado su partido de debut en el Abierto de China ante la checa Barvora Strycova. La tenista hispanovenezolana no ha podido recuperarse de las molestias que ha sufrido estos días a causa de una gripe y ha preferido no forzarse más. Y es que Muguruza, visiblemente enferma, no se encontraba en las mejores condiciones en la pista.