Prudencio Esteban, el 'atleta' valenciano más internacional

El viernes 29 de septiembre se celebró la II gala del deporte en Xirivella. Un acto como siempre cargado de emotividad y con un lleno absoluto. Sin lugar a dudas el momento más emocionante se vivió al conceder el máximo galardón a Prudencio Esteban, el presidente del club de atletismo Peus Lleugers.

Prudencio es un corredor de a pie, desde hace más de medio siglo. Estuvo involucrado en las carreras que a finales de la década de los 70 organizaba el Colegio Cervantes. Estuvo en las luchas por conseguir servicios básicos en una población en la que la emigración de los años 50 y 60 del pasado siglo fue enorme. Es pues un gran hombre que se caracteriza por pensar en los demás y en su pueblo.

Pero además de todo ello es el único atleta popular español que ha sido invitado a la gala de la IAAF en Montecarlo, y no por sus éxitos deportivos, sino por haber sido la persona que durante la celebración de los Campeonatos del Mundo de pista cubierta, celebrados en el velódromo Luis Puig los días 7, 8 y 9 de marzo de 2008, se encargó de acompañar al presidente dela IAAF, de llevarlo a todos los actos, de servirle de guía. Prudencio le mostró la ciudad. Hizo de cicerone. Le habló del carácter de los valencianos. Lamine Diack, el presidente de la federación mundial de atletismo, tomó nota. Y un buen día Prudencio recibió la invitación con la que muchos atletas hubiera soñado: asistir a la gala del atletismo mundial en Montecarlo.

Prudencio nos cuenta como fue aquella noche en la que bailó con la mismísima recordwoman, la pertiguista rusa Yeleena Isingáyeva, se codeó con Sotomayor, Usain Bolt , Johnson, Lewis, y Yelena Soboleva.

«La experiencia de asistir a un acto como este forma parte de los recuerdos imborrables. Isinbáyeva es altísima y guapísima. Tuve el honor de bailar con ella. Los atletas me miraban. Muchas personas me preguntaron por los campeonatos, por mi presencia y buenamente me defendí», recuerda.

«Creo que la vida me ha permitido, por unas horas, conocer un mundo que no tiene nada que ver con las carreras a pie. Muchos de los premiados aprecian, sobretodo el esfuerzo de las personas que después de una jornada laboral entrenan por bajar sus marcas. Me entendía mejor con los atletas latinoamericanos y en especial con los cubanos», explica.

«Los mundiales de pista cubierta en Valencia sirvieron para situar Valencia en el mapa atlético, ahora con el maratón se está reforzando esa imagen», afirma Prudencio. «Quiero agradecer al ayuntamiento de Xirivella este acto con el que me han premiado y recordar que el día 5 de noviembre tenemos la media maratón», dice.

El pasado sábado Xirivella rindió un más que justo homenaje a un hombre humilde, simpático, trabajador, que cree en la condición humana, alejado de la vanagloria, un hombre que ha hecho historia y que forma parte ya de lo mejor del atletismo. Un hombre honrado, un valor tan necesario en los momentos actuales.