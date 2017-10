Latavious Williams será baja hasta noviembre

El Valencia Basket jugará mañana la segunda jornada de la Liga Endesa ante el Monbus Obradoiro en la Fonteta (21 horas). Tal y como ha reconocido el técnico de los valencianos Txus Vidorreta Abalde, Diot y San Emeterio evolucionan bien de sus lesiones aunque no llegarán al choque de mañana. Más larga se espera el retorno de Latavious Williams.

El pívot nortemericano lesionado con una fisura en la tibia de su pierna derecha no estará disponible como mínimo hasta el mes de noviembre. El jugador cayó lesionado el pasado mes de agosto y tras la primera exploración de dictaminó que iba a estar cuatro semanas de bajas. Al no evolucionar según lo previsto Williams ha sido tratado por diferentes especialistas y debido a las características del propio cuerpo del pívot se le va a realizar un tratamiento más agresivo como si fuera una fractura. Su vuelta no está prevista en el mejor de los casos hasta mediados de noviembre. Ante este escenario se presenta un grave contratiempo que recorta la rotación interior de los taronja que ahora mismo queda con Pleiss y Dubljevic como efectivos disponibles en el puesto de pívot.

El club taronja ha comenzado a sondear el mercado y aunque no es prioritario el hecho de fichar a algún jugador sí que podría estar abierto a poder realizarlo en caso de que se presentara una opción interesante.

Ya en cuanto al partido de mañana, Vidorreta destacó las cualidad del Obradoiro. "Es un equipo reforzado en el juego exterior y por dentro han mejorado con jugadores como Radovic y Simons. En la línea de tres puntos son mejores que la pasada temporada como le gusta a su entrenador. Juega difícil para el equipo contrario. Deberemos estar con buena intensidad", ha indicado.

Antes del partido, el Valencia Basket presentará el trofeo de la Supercopa a sus aficionados y posteriormente lo izará al techo de la Fonteta como ya hiciera con la liga. Este ambiento festivo previo al choque no preocupa al técnico bilbaíno. "Quiero celebrar muchas veces muchas cosas. La celebración será más sobria. Es un motivo de satisfacción y no debe despistarnos. La rutina de antes del partido es perfecta y no se va a ver alterada", ha reconocido.

En cuanto a las sensaciones del equipo en la primera jornada ante el Real Betis, Txus Vidorreta destacó las buenas cosas que mostraron sus jugadores aunque todavía hay cosas por mejorar. "Fuímos capaces de responder a las buenas rachas del Betis. Me gustó la madurez que el equipo tuvo como equipo para responder a sus arreones. Tuvimos fluidez y es meritoria porque algunos jugadores han entrenado pocas veces juntos. Hubo momentos buenos pero no tantos como desearía", ha señalado.