El Atlético Saguntino amenazado con ser apedreado si juega contra el Olot

El presidente del Atlético Saguntino, Juanma Domingo, ha denunciado amenazas de supuestos ultras del Olot que advierten a los saguntinos que de desplazarse el sábado a Olot tendrán consecuencias desagradables. Según informa el club, los catalanes no quieren que se celebre el partido como protesta ante los incidentes ocurridos el pasado 1 de octubre tras el referéndum independentista.

El presidente rojillo ha explicado a Levante-emv que "llevamos recibiendo llamadas telefónicas de números desconocidos desde el lunes. Dicen ser ultras del Olot y entre otras cosas nos han asegurado que si vamos nos esperarían en el hotel y apedrearían el autobús para que no podamos bajar a jugar. Que harán los que sea para suspender el partido y que si aún así logramos jugar nos esperarán en la puerta del campo para pegarnos".

Juanma Domingo afirma que "no se si de verdad son ultras del Olot o todo esto viene desde el incidente con la camiseta de la senyera del Lleida. No puedo culpar a nadie pero mañana llamaré al presidente del club catalán para intentar aclarar un poco más la situación". De momento, el presidente ya se ha puesto en contacto con el Teniente Zafra de la Guardia Civil que dará mañana el aviso a los mossos d´esquadra para que de desplazarse, los saguntinos, tengan la seguridad pertinente. Además ha mandando un comunicado a la Real Federación Española de Futbol sobre las amenazas "para que nos indiquen que debemos hacer en este caso, si viajar o no".

La Federación Valenciana aconseja no viajar

El secretario de la Federación Valenciana de Futbol, Salvador Gomar, ha aconsejado directamente a Domingo que la expedición de David Gutiérrez no viaje si la Guardia Civil no les asegura total protección. Domingo cree que no viajar sería lo más recomendable y no esconde su preocupación ante estas amenazas e insultos ya que considera que pueden afectar a sus jugadores "si vamos allí y tenemos un ambiente de crispación, insultos y amenazas mis chicos no van a estar al 100%, no tenemos porque viajar con miedo. No se lo que pasará de aquí al viernes, espero que se solucione, de todas formas yo ya he cambiado toda mi agenda para viajar, si así nos lo indica la RFEF, con el equipo".