Encara pots inscriure't en les escoles i jocs esportius municipals

Els programes d'esport escolar impulsats per la Fundació Esportiva Municipal dels Jocs Esportius i les Escoles Esportives municipals estan a punt de començar, no obstant això encara queden uns pocs dies per a poder seguir inscrivint-se.

Dirigit a xiquets entre 4 i 18 anys, este programa ofereix la possibilitat de fer esport, dirigit per tècnics esportius qualificats, en les instal·lacions del mateix centre educatiu, així com en alguns poliesportius municipals en horari no lectiu i dies laborals, facilitant així la conciliació familiar. El termini d'inscripció és fins al 15 d'octubre. Este curs presenta novetats, com que tots grups escolars són mixtos i l'ampliació del programa a 26 disciplines, després de la inclusió de les modalitats de rugbi i triatló o la incorporació al programa d'activitats en el pavelló de la Malva-rosa. Este pavelló s'incorpora així a l'oferta del programa amb 4 modalitats: voleibol, bàsquet, handbol i karate en horari de vesprades de dilluns a divendres.

Des del 20 de setembre fins al 6 d'octubre pots inscriure't en este programa d'esport escolar de la Fundació Esportiva Municipal de València. La inscripció es fa a través d'un centre educatiu, un club esportiu o qualsevol entitat, pública o privada, que estiga degudament legalitzada.