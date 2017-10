Les activitats de la Setmana Europea finalitzen amb més de 1.500 ciutadans

Dissabte passat 30 de setembre es va dur a terme la jornada de portes obertes en les instal·lacions esportives municipals de la ciutat. Un esdeveniment emmarcat dins de la programació d'activitats organitzades per la Fundació Esportiva Municipal amb motiu de la celebració internacional de la Setmana Europea de l'Esport. Un total de 29 centres esportius municipals van voler participar de manera activa en la jornada de portes obertes i, per a això, van preparar una programació esportiva, totalment gratuïta, amb activitats per a assistents de totes les edats.

Després de comprovar les dades de participació i fer el recompte d'assistents, s'estima que al voltant de 1.500 persones es van acostar a alguna de les 29 instal·lacions que van voler sumar-se a la iniciativa europea.

És la primera vegada en la història que València se suma a esta celebració europea. En paraules de la regidora d'Esports de l'Ajuntament de València, Maite Girau, «la xifra de participació és, sens dubte, molt encoratjadora i demostra l'interés dels valencians per l'esport, així com la seua implicació en les activitats populars que s'organitzen des de l'Ajuntament amb la intenció de millorar i prestar més servici als ciutadans».

La jornada de portes obertes va transcórrer amb normalitat en un ambient molt distés en el que els assistents van poder provar de forma gratuïta algunes de les activitats que s'ofereixen en els centres esportius municipals de manera habitual.