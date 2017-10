Vidorreta: "Tenemos que ser más sólidos en defensa"

Txus Vidorreta, entrenador del Valencia BC, pidió ayer a su equipo que eleve el listón defensivo para dar un paso adelante en su crecimiento y apuntó que será necesario para poder ganar mañana en la pista del Tenerife. «Tenemos que ser más sólidos y constantes a nivel defensivos. El Canarias es un equipo estabilizado entre los ocho mejores y que cuenta sus partidos por victorias, es un equipo rodado y mantienen un gran bloque así que tenemos que dar un paso más a nivel defensivo y ser un poco más sólidos adelante en la pintura en ataque», explicó.

El entrenador señaló que su objetivo es «ganar jugando un buen baloncesto porque me divierte que mi equipo gane pero también que juegue bien». Vidorreta explicó que, a diferencia de lo que era habitual en sus equipos en otras campañas, ya no suele apostar tanto por defensas alternativas e introduce esos cambios tácticos en la defensa del bloqueo directo. «Le he dado mucho valor a la táctica, a las defensas alternativas, a las zonas, pero con Tenerife en dos años hemos hecho pocas zonas. Con la línea de tres a 6'75 metros, la zona es mucho más difícil de ajustar, porque hay más espacio para defender. He reducido a la mínima expresión las defensas zonales y he ajustado mucho la defensa del bloqueo directo, lo hice en Canarias, en Estudiantes y ya estamos trabajando en ello aquí», explicó.

Condecoración de la UPV

Por otra parte, el Valencia Basket fue condecorado ayer como Deportista de Honor de la Universitat Politècnica de València (UPV) por su «educación en valores» y sus «éxitos deportivos», que permiten que sea «un modelo a seguir» para los valencianos.