Pelayo obri les portes a la il·lusió

Pelayo torna a obrir les seues portes a la il·lusió. La il·lusió d'un jove nascut a Montserrat que de ben xicotet es va apuntar a l'escola del seu club de Galotxa, que va captivar els vells aficionats, d'eixos que no falten des dels temps del tio Galán, Amador, Marcial o Rafa Ortiz; aficionats que li van veure créixer amb eixa pegada verinosa, directa, amb eixa facilitat per a entrar a volea; seguidors vells i jóvens que li han vist engegantir-se per a en un tres i no res convertir-se en una de les més fermes realitats del món professional de l'escala i corda. Marc, qual Anníbal, arriba a Pelayo com van haver d'arribar en Cannas els seus exèrcits, disposats a acabar amb les tropes romanes dirigides, en este cas pel general Genovés II, veterà en grans batalles però que mai renunciarà al son de veure col·locada en el seu cap la corona de llorer.

Quan Marc i Genovés II xafen les renovades lloses de marbre de Novelda, els aficionats s'alçaran en peu per a rebre a dos dels seus amors: al del jove Marc, disposat a captivar els sentits de tota l'afició, i al del Genovés II, que lluita cada vesprada per renovar l'estima que va brollar en aquelles inoblidables finals.