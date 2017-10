Vidorreta: «Nos faltó acierto en los momentos clave»

? No pudo celebrar con una victoria Txus Vidorreta su primer partido en la Euroliga. El técnico «taronja» lamentó que no entraran tiros en momentos clave. «Hemos tenido momentos buenos, no hemos parecido un equipo que debuta en la Euroliga, pero nos ha faltado algo de acierto en los momentos clave», indicó. El preparador remarcó el trabajo de sus jugadores pese a la derrota: «Hemos hecho un gran esfuerzo sin dos titulares y sin un jugador que nos debe dar mucho ante jugadores americanos como los que tiene el Khimki. Nos vamos disgutados, pero vamos a seguir aprendiendo mucho», afirmó. Vidorreta remarcó las claves para sumar como visitante en Europa. «Para ganar fuera en Euroliga hay que jugar un poco mejor de lo que hemos hecho aquí», apuntó.