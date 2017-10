Laso: "Firmaría tener arbitrajes como éste en Madrid"

Cruce de declaraciones jugoso el que dejaron tras el partido los dos técnicos. En la Fonteta ya no extraña nada sobre Pablo Laso ya que de sobra se conocen sus argumentos y quejar públicas ante los arbitrajes. Ayer no fue una excepción. La antideportiva señalada a Ayón y la posterior técnica a Pablo Laso fue la mecha que encendió las palabras de ambos entrenadores. El preparador del Real Madrid fue contundente en su explicación de la jugada. "La jugada viene precedida de una patada de Pleiss, que es una agresión y que el árbitro no ve. En cuanto a la técnica no le he faltado el respeto a los árbitros y solo les he dicho que mirarán que había habido una agresión. Hemos tenido que estar muy concentrados para no salirnos del partido", indicó. El técnico del Valencia Basket cuestionado por la misma acción y la respuesta de Laso fue muy claro. "El único que debía haber sido descalificado era Ayón que ha agredido a nuestro jugador y los tres árbitros lo han visto. No creo que el Real Madrid tenga muchos motivos para quejarse hoy. Pleiss y Ayón tropezaron de forma fortuita. Si hay alguien que debe estar contento con el arbitraje es el Real Madrid. Yo firmo tener arbitrajes como el de esta tarde siempre que juegue en Madrid", reconoció.

Recuperación de jugadores

Ya en cuanto a la situación del equipo el técnico «taronja» recalcó que el Valencia Basket todavía no está en su mejor nivel. «Ahora mismo el Real Madrid está con una marcha más. Tenemos todavía jugadores lesionados. Cuando vayamos recuperando a todos lograremos tener las mismas marchas que tienen ellos», afirmó. Por otro lado, Dubljevic será sometido hoy a pruebas médicas tras un golpe fortuito en la nariz.