El Valencia Basket cae de pie

El partido que ayer se vivió en la Fonteta no pareció ni de lejos un choque correspondiente a la cuarta jornada de liga. Más bien se asemejó a la continuación de la final del 'playoff' que ambos equipos disputaron la pasada temporada. Igualdad, emoción, sufrimiento y hasta polémica. El conjunto 'taronja' hincó la rodilla víctima de sus errores ante un club al que cualquier concesión sale cara. Pese a todo peleó como siempre y dio la cara hasta el final. El esfuerzo del duelo del viernes en Moscú pasó factura. Es el peaje al que habrá que ir amoldándose por participar en la Euroliga y al que habrá que acostumbrarse desde ya.

La polémica tuvo su traslación en la sala de prensa, donde Pablo Laso se mostró crítico con la actuación arbitral tras una antideportiva que metió en el partido a los valencianos. En el particular duelo de jugadores el Valencia Basket tuvo en Pleiss a su mejor hombre. El alemán se hizo grande en la pintura y con la ayuda de Thomas puso en aprietos a los blancos. Los «taronja» echaron de menos los números habituales de un Erick Green que estuvo bien marcado y que no tuvo el acierto de otros encuentros. El pundonor de Sastre no fue suficiente para doblegar a un Real Madrid que con Doncic y Randolph en la recta final se vengó de la liga pasada.

Incertidumbre hasta el final

El partido comenzó con un ritmo alocado y desacierto por parte de los dos equipos. Tanto el Valencia Basket como el Real Madrid tenían problemas para anotar en estático y solo mediante contraataques o acciones de talentos individual conseguían sumar puntos (9-10). La iniciativa en el electrónico era para los de Pablo Laso que con Campazzo en la dirección se mostró superior a Van Rossom y Vives. La entrada en la pista de Rafa Martínez dinamitó a los «taronja» ya que un triple del capitán unido a una canasta de Abalde, que se estrenó en la Fonteta, dejaron al Valencia Basket con ventaja al final del primer cuarto (18-17). Laso dio entrada a su jugador franquicia Doncic para cambiar la dinámica del encuentro. El esloveno acompañado por Randolph cambió la cara de los suyos para volver a tomar el mando en el choque con un parcial de 0-7 (18-24).

El Real Madrid agrandó aún más su ventaja tras un triple de Randle de Randle (34-43). El Valencia Basket en una situación compleja apretó los dientes y con el acierto de Green, muy vigilado por los jugadores blancos, y un triple de Sastre llegó más que vivo al descanso (39-43).

La segunda parte estuvo pareja hasta una antideportiva que marcó un punto de inflexión. El cuadro valenciano logró su mayor renta en el choque (58-53). Randolph tomó galones en el equipo blanco para ya en el último cuarto pones cuesta arriba el choque para los de Vidorreta (66-74). Fue el momento para el orgullo y el Valencia Basket tiró de él con corazón y orgullo para volver a voltear el marcador (82-81). Con una Fonteta caldeada, Taylor y una pérdida de balón en la última jugada impidieron el triunfo «taronja». Derrota con la cabeza alta. Toca reponer fuerzas y recuperar la estima.