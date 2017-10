Un homenaje al presagio de Tormo

La figura de Ricardo Tormo fue clave para la construcción del circuito que lleva su nombre, como bien recordó ayer Gonzalo Gobert, director del trazado de Cheste. Gobert ensalzó al bicampeón mundial de Canals, protagonista del vídeo de presentación del Gran Premio de la Comunitat Valenciana, que se celebrará del 10 al 12 de noviembre. La grabación empieza con unas emotivas palabras de Tormo, que el pasado mes de septiembre hubiese cumplido 65 años, en las que presagiaba que una vez se construyera el circuito, se poblaría de gente hasta las banderas. «Me encantaría, y todo madera, que se pondrá el cartel de ´no hay billetes´. Estoy convencido, acuérdate de eso», se ve al piloto en un video de los años 90, antes de su fallecimiento (1998) y de la inauguración del circuito (1999).

Un año más, las entradas para el GP están agotadas cuando faltan más de tres semanas para la celebración de la carrera. Desde el Circuit se ha convocado un concurso que elegirá el mejor vídeo o foto entre todos los aficionados que participen. Consiste en publicar una fotografía o un vídeo en las redes sociales con la etiqueta #LaÚltimaEntrada antes del 1 de noviembre, intentando convencer de por qué merece el premio. El ganador recibirá una entrada doble para presenciar el GP desde el Palco VIP, además de dos pases para acceder al paddock.

Gobert ensalzó ayer la figura de Tormo, bicampeón del mundo. «La figura de Ricardo Tormo como catalizador hizo posible la construcción del circuito y de la cantera valenciana, en un año en el que los pilotos valencianos han tenido un importante protagonismo en el Campeonato del Mundo», dijo.

La presentación del vídeo promocional se celebró ayer en Canals, en un acto al que asistió el alcalde de la localidad, Ricardo Requena, así como los campeones del mundo Manuel Champi Herreros y Nico Terol; Julián Miralles, campeón de Europa ydirector de la escuela de pilotos Cuna de Campeones.

«Hemos vendido todas las entradas con cinco semanas de antelación y este año volveremos a colgar el cartel de no hay billetes, pero como dice el vídeo, buscamos a alguien que no puede faltar, que no se puede perder la cita. Por eso hemos reservado dos entradas especiales que no tienen precio pero que tienen un enorme valor», explicó Gobert.