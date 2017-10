«Pudimos hacer una defensa intensa»

El técnico del Valencia Basket, Txus Vidorreta, ensalzó el gran trabajo de su equipo en el tercer cuarto que cimentó el triunfo final. «Ha sido un partido en el que comenzamos bien aunque al descanso nos fuímos con una ventaja no demasiado grande motivado por las faltas de Dubljevic y Pleiss. En el tercer cuarto casi hemos resuelto el partido y hemos de estar satisfechos por la victoria», afirmó.

Debut positivo de Hlinason

Pese a no ser decisivo en el entorno «taronja» no gustó del todo la actuación de los árbitros, que castigaron especialmente a los pívots Dubljevic y Pleiss en la primera mitad con tres faltas señaladas como reconoció el propio Vidorreta. «No estamos contentos con el arbitraje. De las seis faltas que les pitaron creo que no fueron todas. Hemos podido hacer pese a todo una defensa muy intensa», indicó. Txus Vidorreta también habló sobre Hlinason quien debutó en Euroliga. «Es un proyecto todavía a medio plazo. Se ha visto obligado a jugar más de lo que pensábamos y en general ha respondido muy bien y ha ayudado mucho aunque es lógico que haya sufrido con Stimac», apuntó. El club «taronja» sigue buscando en el mercado algún jugador interior ante la baja de Latavious Williams.