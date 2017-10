Ferran lleva a España a semifinales

España se clasificó ayer para las semifinales del Mundial Sub-17 de India tras vencer con absoluta superioridad a Irán (3-1), la revelación del torneo, con Ferran Torres en plan estelar. El jugador del Valencia, desequilibrante durante los noventa minutos, realizó un partido muy completo que culminó marcando el tercer tanto español -ayer se estrenó como goleador- que sentenciaba el encuentro.

España se medirá este miércoles a Mali, que eliminó a Ghana (2-1) , en su camino hacia la final de un Mundial que es la histórica asignatura pendiente del equipo nacional, actual campeón de Europa.

La selección de Santi Denia dejó ayer muy claro que, pese a que Irán era el equipo revelación del torneo merced a sus buenos resultados en la fase de clasificación, todavía hay un escalón de diferencia entre Europa y Asia. Porque España no tuvo rival. Controló en todo momento el partido, disfrutó de la posesión del balón, tuvo ocasiones para golear, y acabó venciendo a un rival que evidenciaba una inferioridad manifiesta. Tras lo visto ayer, España está en el grupo de selecciones elegidas, como lo son Brasil, Inglaterra o Alemania que, para suerte del equipo español, se ubican al otro lado del cuadro clasificatorio y con las que solo se verá en la final.

La superioridad de España fue tal, que la primera vez que ayer tocó el balón Irán fue con la mano, para sacar el balón que a los 12 minutos había mandado el valenciano Abel Ruiz a la red. Tras 24 pases, el balón llegó a los pies de Ferran Torres, que rompió por la derecha y cruzó pasado para encontrar a Sergio Gómez, que centró a Abel Ruiz en el punto de penalti. Gol. Así de fácil.

Tras el gol, España siguió con su guión establecido. Tocando y tocando el balón hasta esperar su oportunidad. Otro desequilibrio de Ferran no fue aprovechado por César Gelabert cuando se cantaba el segundo. Pese a que al descanso se llegó con un resultado corto, estaba claro que el segundo gol no iba a tardar en llegar. Sergio Gómez lanzaba un tremendo disparo que se colaba por la escuadra (m. 60) estableciendo el 2-0 y Ferran Torres vería premiada su insistencia con el tercero tras una pared con Moha (m. 67). Irán se despidió del Mundial con un gol de Sarimi (m. 69), en claro fuera de juego, que no alteró para nada el desarrollo el encuentro. España estuvo más cerca de marcar el cuarto que de encajar el segundo.