Cuando el árbitro posa con sus hijos y los niños de los equipos rivales

Sucedió el pasado sábado en el Polideportivo Municipal de Sangunt. Al final del partido de Alevines, el árbitro, Javi Manzaneda, posó con sus dos hijos gemelos y los niños de los dos equipos rivales, el No Solo Fútbol, de Sagunt, y el Moncadense. Fue la idea de Javier Alcaina, el presidente de No Solo Fútbol, para que los niños humanizaran al árbitro, que había acudido a pitar el encuentro con su mujer y sus hijos. Por acciones como esta, la Asociación de la Prensa Deportiva española ha otorgado a este pequeño club de Sagunt el premio 'tarjeta blanca' de septiembre al fair play deportivo. El galardón, patrocinado por Coca-cola, competirá al final de año con los ganadores de los otros 11 meses y el vencedor será reconocido en la gala anual de la Asociación de la Prensa, que se celebrará en Castelló en febrero o marzo y en la que está prevista la asistencia de Rafa Nadal.

Una iniciativa de hace seis años

No Solo Fútbol nació hace seis años cuando el hijo de Javier Alcaina le dijo a su padre que quería jugar al fútbol. Como a Alcaina, abogado de profesión, no le gustaban los valores de las canteras de los diferentes clubes valencianos, decidió montar su propia escuela. «El fútbol, como la educación pública, tiene que ser gratis», explica Alcaina, que financia la estructura del club con un par de rifas al año y algunos patrocinadores. Los niños no pagan nada y se entrenan en el Polideportivo de Sagunt. Hay cinco equipos: un benjamín, dos alevines, un infantil y un amateur. En total, unos 75 jugadores procedentes de 10 nacionalidades distintas. Otro de los objetivos es la integración.

La iniciativa que ha llamado la atención de la Asociación de la Prensa salió a la luz en un reportaje en Levante-EMV y se denomina "Minuto Cero". Antes del partido, No Solo Fútbol invita a los padres de los niños rivales a tomar un café y unas pastas. "Es lo que hacen las directivas de los clubes de élite en los palcos VIP, pero nosotros en plan pobre", cuenta Alcaina.

Se trata de que despertar una complicidad entre los padres de los equipos que van a enfrentarse a fin de evitar posibles disputas posteriores. Ante las medidas sancionadoras de la federación valenciana, que estudia incluso un carné de puntos entre los padres, No Solo Fútbol prefiere trabajar la prevención para frenar la violencia de los padres en los campos.

Al acabar los partidos, el club invita de nuevo a juntarse en el "Tercer tiempo". El desafío es que los niños de los conjuntos charlen y se conozcan, además de humanizar al árbitro y a su familia, si es que le hubiera acompañado. Es lo que pasó el pasado sábado en el campo de Sagunt. El árbitro, Javi Manzaneda, presentó a sus hijos a los chavales. Al fin y al cabo, no son tan diferentes. Comparten la misma pasión por el fútbol.