Del Bosque: "Siempre es bueno que no haya vencedores y vencidos. Unidos podemos conseguir mucho más que separados"

Del Bosque: "Siempre es bueno que no haya vencedores y vencidos. Unidos podemos conseguir mucho más que separados"

El ex seleccionador nacional de fútbol, Vicente del Bosque, ha afirmado que "la tolerancia es una palabra muy usada y poco practicada. He intentado ser paciente y reflexivo, he sido tolerante y la concordia fue clave en la selección, pese a que tuvimos injerencias externas".

"Considero que no es bueno que haya vencedores y vencidos y que todos estemos juntos, porque unidos podemos conseguir mucho más que separados" añadiendo "el fútbol no es más que un asunto menor en el que si no se resuelve el conflicto catalán el fútbol catalán y español se debilita y si pasa en el fútbol pasa en la sociedad en general", ha resaltado Vicente del Bosque.

Del Bosque ha recordado que en Sudáfrica "Mandela que fue grande porque escuchó a los que no eran de su raza ni de sus ideas. Por eso considero que es muy importante el diálogo".

Vicente del Bosque ha recibido en el Ateneo Mercantil de Valencia de manos de la presidenta de la entidad, Carmen de Rosa, el premio Tolerancia de la Federación de Ateneos de España, que está presidido por la institución valenciana.

Sobre la selección española Vicente del Bosque ha apuntado que "he actuado como seleccionador sin mirar donde se ha nacido o la camiseta del equipo que se llevaba, he querido siempre llevar a los mejores. He sido respetuosos y hay que dar afecto a la gente que se siente perjudicada".

Sobre la actual situación de la selección ha comentado que "la clasificación para Rusia ha sido brillante y hemos pasado por méritos propios. Julen Lopetegui es amigo y le tengo un gran afecto y no hay ningún pero que ponerle".

En referencia a Piqué y sobre cómo habría resueltos sus pronunciamientos sobre el derecho a decidir ha respondido que "hay que dejar a los jugadores la libertad de opinar lo que quieran siempre que no perjudique la convivencia de la selección. Hemos tenido una buena respuesta de Piqué en todos los casos. Su opinión genera polémica pero creo que no ha perjudicado a la selección. En todos los encuentros que ha jugado conmigo sólo le han expulsado en una ocasión y eso hay que reconocérselo".

Sobre el Valencia CF y su gran momento de juego ha indicado que ha pasado una etapa mala "en la que todos parecían peores de lo que eran y ahora se ha logrado de la mano de Marcelino que todos los futbolistas jueguen mejor y que estén a la altura. Han pasado dos años lastrado por el equipo y Rodrigo se ha revalorizado al son del resto del equipo".



Reconocimiento de la Federación de Ateneos de España



La presidenta del Ateneo, Carmen de Rosa, ha señalado en su intervención que se ha premiado a Vicente del Bosque "por su respeto y tolerancia en todos los ámbitos, tanto en el deporte como en la vida, y por su actitud dialogante, que ha sido considerada por todos los miembros del jurado como la mejor herramienta para resolver los conflictos que se le han presentado".

"Quienes conocen bien a Del Bosque siempre destacan su arraigada y marcada personalidad, pero sobre todo su enorme respeto para saber escuchar, pensar y decidir. Y no siempre habrá acertado, pero le honra haber aplicado algo tan sencillo como el sentido común, la paciencia y, lo más importante, el diálogo desde la transigencia", ha apuntado Carmen de Rosa.

Por último ha señalado que que "Vicente ha demostrado que la tolerancia es una virtud imprescindible para la buena convivencia. Creo no equivocarme si afirmo que quienes han trabajado o convivido a su lado han aprendido algo bueno de él. Vicente te hace un poco mejor persona desde su experiencia personal y profesional".