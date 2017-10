congrés i futur

comença hui a València un ambiciós Congrés de Pilota Valenciana amb l'objectiu de debatre i plantejar propostes per al desenrotllament d'este esport en el segle XXI. Hi ha ponències de qualsevol tipus, des dels àmbits de la promoció, als del món professional, així com tot allò que s'ha relacionat amb la difusió i publicitat. Ambiciós projecte, carregat d'expectatives. I és que la pilota comença a obrir fronteres, espais d'interés que fa uns anys, no diguem dècades, eren impensables. Convé recordar què era este esport a mitjan dels anys setanta, després de diverses dècades d'oblit i menyspreu i què és hui. Què era en una època en que la reivindicació del que és idiosincràcia era sospitosa i què ha aconseguit en un temps en que, amb l'autonomia esportiva, va adquirir la consideració de valor cultural.

No obstant això, és necessari reflexionar i proposar; estudiar i plantejar. I estaria bé que les conclusions d'este Congrés serviren com una guia per tots els sectors implicats en el futur d'este esport. Sobre la taula, una reflexió necessària. El nostre esport reclama espais d'atenció en els mitjans públics i privats. Ho fa alhora que ha abandonat els carrers públics per a refugiar-se en espais tancats. Qui desitge veure una partida de pilota valenciana ha d'entrar en un trinquet. En els carrers era la pilota la que anava a la trobada de les gents. Ha perdut la seua presència, segurament definitiva, en molts pobles on fins mitjan del passat segle era l'esport més popular.

Assistim a un temps en que totes les polítiques es dirigixen a salvar el que tenim, a exposar i dignificar el món professional, on s'ha experimentat un canvi substancial. No obstantaixò , ens hem oblidat de les gents anònimes. Ningú ha plantejat un projecte que intente recuperar la pilota en els espais públics. El diumenge ompliran Pelayo les gents arribades de pobles on hi ha un club, un trinquet, una afició més o menys consolidada. Seran escassos els aficionats que s'acosten de pobles on ja són diverses generacions les que no han viscut de prop el joc de pilota. No podem fer gran este esport si no ho donem a conéixer de manera directa i pròxima a les gents de tots els pobles.

La televisió és molt important però no és miraculosa. Fa molt més una parella d'enamorats que s'encaboten en cada poble a recuperar i construir un club. Buscar-los, incentivar-los, atendre'ls i exposar eixos treballs serà un camí ferm de recuperació. I treballar l'àmbit escolar des de perspectives competitives. Les escoles esportives tenen futur si els xavals competixen, s'il·lusionen per les victòries, arrosseguen les passions de familiars, amics i veïns. Ací estan les claus del futur.