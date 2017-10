Vidorreta: "Necesitamos mantener nuestro máximo nivel de concentración"

El técnico del Valencia Basket Txus Vidorreta ha comparecido esta mañana de cara al partido que esta noche a las 21 horas afrontará el Valencia Basket ante el Unicaja en la Fonteta correspondiente a la cuarta jornada de la Euroliga.

El equipo valenciano llega al choque tras haber obtenido dos triunfos en tres partidos y espoleado por la gran victoria sumada el pasado miércoles en Vitoria. En el plano físico Green y Doornekamp podrán jugar pese a sus problemas físicos provocados tras el partido del miércoles ante el Bakonia. El escolta californiano sufrió una luxación en el dedo meñique de su mano derecha mientras que el canadiense sufrió un costalazo.

Para el preparado bilbaíno el choque será difícil por la entidad del rival y por la estrechez del exigente calendaio. "Es un partido complejo para los dos equipos. Es el cuarto encuentro en siete días y el segundo en Euroliga la misma semana. Los dos equipos hicimos un gran esfuerzo el pasado miércoles. El Unicaja jugó ante el Bamberg y nosotros en Vitoria. Lo afrontamos con ilusión y con ánimo aunque sabemos que va a ser difícil. Tenemos la oportunidad de sumar el tercer triunfo y vamos a tratar de lograrlo hoy mismo", ha señalado.



El Valencia Basket tratará de estirar su inercia positiva después de las últimas victorias conseguidas en Murcia y Vitoria tal y como ha apuntado Vidorreta. "El equipo está con buen ambiente y buenas sensaciones, pero necesitamos seguir con el mismo nivel de concentración porque Unicaja nos lo va a exigir", ha afirmado.

Rudez podría debutar el domingo

El ala-pívot croata Rudez que fue fichado ayer no podrá estar en el partido de esta noche ante el Unicaja ya que no ha podido ser inscrito a tiempo. El jugador ya ha entrenado esta mañana con sus compañeros y podría debutar el próximo domingo en el partido de la Liga Endesa ante el Gran Canaria. Txus Vidorreta ha valorado de manera positiva su llegada al equipo aunque ha recalcado que necesitará un tiempo de adaptación. "Ahora se trata de que conozca a sus compañeros. No veremos al verdadero Rudez hasta dentro de quince días. Esperemos que nos aporte sus virtudes como conocimiento del juego, de la Liga Endesa y del baloncesto europeo, así como su capacidad para abrir el campo y tirar de tres puntos." ha indicado.