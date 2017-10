La Fonteta quiere otra exhibición

La particular trilogía semanal se cierra hoy para el Valencia Basket con el partido que le va a enfrentar al Gran Canaria en la Fonteta. Tras la exhición del pasado viernes ante el Unicaja en la Euroliga el cuadro «taronja» tratará de estirar su buena racha de resultados con cinco triunfos en diez días ante un rival que llega al choque con el mismo balance de victorias. Txus Vidorreta contará con la novedad de Rudez para el encuentro ante los insulares. Tras oficializarse su llegada el pasado jueves, el ala-pívot croata ha sido inscrito en el puesto de Llompart, quien acabó su vinculación la pasada semana. La presencia aliviará algo la rotación de un equipo que seguirá cogido con alfileres, toda vez que San Emeterio, Diot, Williams y Sastre continuarán sin estar disponibles. Como precisó el técnico vasco el papel del jugador croata no será determinante al menos hasta en quince días. «Lo que ahora se trata es que conozca a sus compañeros y si tienes tres o cuatro minutos lo pueda hacer», indicó.



Rival propicio históricamente

El Gran Canaria es un rival que históricamente se le ha dado muy bien al Valencia Basket en la Fonteta. El conjunto dirigido por Luis Casimiro ha perdido en sus últimas once visitas al pabellón valenciano, donde no gana desde la temporada 2005-06. Esta misma campaña los dos conjuntos ya se vieron las caras en la final de la Supercopa en el que los «taronja» se impusieron por 63-69 y que les valió para conseguir por primera vez en la historia este trofeo. El equipo amarillo llega a València tras haber jugado jornada de Eurocup en Alemania ante el Ulm donde perdió. El Gran Canaria ya no retornó a la isla y se encuentra desde el pasado jueves en Valencia preparando el partido. Su técnico, Luis Casimiro, presenció el choque de Euroliga de los valencianos ante el Unicaja en la Fonteta. Txus Vidorreta destacó las cualidades del conjunto canario. «Viene un partido ante un equipo largo, con gran poderío físico y con jugadores muy grandes en el juego interior, con dos bases buenísimos y con americanos de mucha calidad. Va a ser otra batalla difícil», señaló.



Segunda juventud de Oliver

El jugador sueco Markus Eriksson es el jugador más destacado de los de Luis Casimiro junto al veterano base de 39 años Albert Oliver. El que fuera jugador del Valencia Basket se encuentra atravesando una segunda juventud y es el segundo máximo anotador de su equipo tras Eriksson. Pablo Aguilar es otro de los jugadores que tiene pasado en València así como el técnico de los canarios Luis Casimiro, que durante dos campañas dirigió al conjunto valenciano. De todos ellos solo Aguilar consiguió un título con la camiseta «taronja» con la Eurocup alcanzada en el 2014.