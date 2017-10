Hamilton asciende otro escalón en el Olimpo de la Fórmula 1

Secuencia final de dos tipos que acaban de dar una vuelta, a toda pastilla, en un coche:



- "(Risa nerviosa) ¡Este tío me quiere matar!".



- "(Risa) ¿Estás muerto, 'bro'?".



- "(Gritando) No. No estoy muerto".



(Más risas. Finalmente, ambos chocan los cinco).



No. No se trata de un diálogo entre dos locos en apuros en una escena incluida de una película de acción norteamericana. Sucedió en Estados Unidos, pero es una escena real, hace poco más de una semana, en Austin (Texas). Y sus protagonistas son (por ese orden) el jamaicano Usain Bolt -el atleta más veloz de todos los tiempos- y el inglés Lewis Hamilton, que este domingo, a pesar de acabar noveno el Gran Premio de México, se ha proclamado cuádruple campeón del mundo de Fórmula Uno, la categoría reina del automovilismo.



Hamilton, nacido hace 32 años, no se llama Lewis Carl por casualidad. Fue bautizado así en honor al estadounidense Carl Lewis, al que admiraba su padre, Anthony -cuyos progenitores emigraron al Reino Unido desde la caribeña Granada-, y que tan sólo unos meses antes de que él naciera había ganado cuatro medallas de oro en los Juegos Olímpicos de Los Angeles'84 (luego ganaría otros cinco oros más, entre los Juegos de Seúl'88, Barcelona'92 y Atlanta'96).



El excéntrico y espectacular campeón de Stevenage puede que entre los recuerdos de su infancia tenga algunos de los (postreros) éxitos de Carl Lewis. Aunque no hay duda de que tendrá mucho más presentes los de Bolt, que, al igual que el anterior, fue nueve veces campeón olímpico, aunque un oro, el del relevo corto de Pekín'08, se le retiró, por el positivo de su compañero Nesta Carter.



Con Bolt, Hamilton protagonizó las mejores imágenes fuera de competición del año, retratándose juntos en el podio, efectuando la habitual pose arqueada del astro jamaicano, después del Gran Premio de Estados Unidos, en el Circuito de las Américas. Donde el jamaicano, el astro que se divertía arrasando, ejerció de copiloto en un Mercedes AMG GT. Durante dos vueltas que no olvidará jamás.





La derrota ante Rosberg

La relación con Alonso

, cuando éste tenía dos años- le gustaba Carl Lewis, pero más aún el motor. Y su imagen -con algún que otro desencuentro- se ha asociado siempre en los circuitos a la de su hijo. Al que le regaló su primer kart a los seis años, haciéndole prometer que se esmeraría en la escuela.Eran tiempos difíciles, en los que Lewis fortaleció su carácter, aprendiendo kárate para defenderse del acoso escolar y en los que no sobraba dinero para sufragar el arranque de su carrera.-que tuvo otras dos hijas, Nicola y Samantha- pasó a vivir con su padre a partir de los 12 años y tiene otro hermano por esa vertiente, Nicolas, que con frecuencia también se deja ver en las pistas en las que triunfa su familiar.Anthony también fue quien le pintó (siempre de amarillo) su primer casco, que obtuvo tras cambiarlo por una consola que le habían regalado. En las pistas de karting, su padre cogía la tabla de tiempos, miraba el niño con mejores cronos y obligaba a Lewis a ver el punto exacto en el que éste frenaba. Posteriormente, le explicaba que para ganarlo, debía frenar más adelante todavía.quien, cumpliendo la promesa hecha ese día, lo incluyó en su programa de pilotos joven de McLaren en 1998.y siguió triunfando en las categorías inferiores hasta anotarse en 2006 la GP2, lo que le sirvió para dar el salto a la Fórmula Uno un año después, formando pareja con el español. Con el que mantuvo una relación manifiestamente mejorable, en una temporada en la que saltaron chispas por la nefasta gestión de Ron Dennis. Que acabó poniéndole el título en bandeja al finés Kimi Raikkonen. En su debut, ganó cuatro carreras y desde entonces no ha dejado de ganar al menos una al año. Algo que nadie ha logrado en la F1.El final del GP de México de este domingo estuvo marcado por los aplausos que Vettel le dedicó al tetracampeón en la meta:. Hamilton, de raza negra, se había convertido en el Tiger Woods de la Fórmula 1: un deporte espectáculo que mueve superlativas cantidades de dinero.Su pase a Mercedes, en 2013, fue criticado por parte de la prensa de su país, que, de forma equivocada, lo consideraba erróneo. Lewis ganó el Mundial un año después, en Abu Dabi, y defendió el título en 2015, de nuevo en los Emiratos Árabes.Tras ceder el del año pasado a su 'enemigo íntimo' alemán, este curso celebró su cuarto título, añadiendo México a su lista de países donde festejó coronas, que empezó a redactar hace nueve años en Brasil (en Sao Paulo),Entretanto,, asumiendo con gusto el 'star system', convertido en un campeón espectacular y excéntrico (hizo famoso a uno de sus perros, el bulldog Roscoe, al que llevó en más de una ocasión a los circuitos), que se prodiga en las redes sociales.-últimamente repite con la MV Augusta-, visita las instalaciones de la NASA y muestra su otra gran afición, la música. Sale tocando el piano, es el embajador de una conocida plataforma musical 'online' y es la estrella del último vídeo de King Bach y Amanda Cerny.Luce pendientes y cadenas de oro; y múltiples tatuajes, entre los que destacan la cabeza de un león y la Rosa de los vientos, en el pecho; y el lema "Still I Rise" (Todavía resurjo), que lleva tanto en su cuello como, ocasionalmente, en el casco. Lema que hizo de nuevo realidad este año: se fue de vacaciones -después del Gran Premio de Hungría- catorce puntos por detrás de Vettel y entró en México con 66 de ventaja.Excéntrico fuera de pista -pese a que, es espectacular dentro de ella, haciendo célebre el 'Hammer time' (tiempo del martillo), juego de palabras que en inglés suena muy parecido a su apellido y que hace referencia a los momentos en los que optimiza las prestaciones de su dominante Mercedes. Escudería que en Austin celebró su cuarto título seguido de constructores.y sólo le quedan por delante el argentino Juan Manuel Fangio, quíntuple campeón; y el alemán Michael Schumacher, con siete títulos, único que mejora (con 91) sus 62 victorias en Fórmula 1.Hasta en España -donde, por su tensa relación con, en 2007 no era ni de lejos el piloto más querido- su indudable talento ha cambiado mucho la percepción del aficionado. Sobre todo, después de que ambos mostrasen público respeto mutuo.; y el inglés ve al español como sido el mejor rival al que se ha enfrentado nunca.En el Gran Premio de Japón , Lewis recibió la visita de otro supercampeón británico, Mo Farah, pero la más significativa fue la de Austin, donde se juntaron el hombre más veloz con sus dos piernas con el más veloz sobre cuatro ruedas. Que en esta ocasión llevó a su terreno a Bolt, sacándole de su umbral de confort en su Mercedes. Con el que está muy claro que no lo quiso matar. Sólo asustarlo. Un poco.