Pescar en las aguas revueltas de Eibar

El Levante UD vuelve hoy a la Liga en Eibar aún con el regusto de la victoria en la Copa en Girona. Un triunfo que ha servido para insuflar ánimos renovados después del tropiezo en en el Ciutat de València ante el Getafe.

López Muñiz volverá a su once base en Ipurua con la previsible inclusión de Boateng, que en Montilivi rompió su sequía goleadora personal y la de los delanteros azulgrana en general. Otra opción sería Alex Alegría o apostar por Ivi en punta y sacarlo de la banda, aunque después de marcar en Girona lo más normal es que el técnico opte por el ghanés.

López Muñiz subrayó ayer la importancia del partido ante el Eibar al advertir de que su rival «no solo se dedica» a ser un equipo rocoso y rechazó pronunciarse sobre la posibilidad de que su equipo se refuerce ahora con un delantero. «Es un equipo que se ha consolidado en la categoría. Ha progresado para bien. Se ha mantenido porque hace las cosas muy bien. Es serio en sus compromisos. Antes era un equipo rocoso, pero ya no se dedica solo a eso», dijo Muñiz en la rueda de prensa posterior al entrenamiento del equipo. «Tenemos muy claro que es un partido muy importante. Nuestro objetivo es ir sumando cada partido independientemente del rival que sea. Va a ser así hasta el final del trayecto. No pensamos en nada más. Solo pensamos en este partido. Estamos en el camino», añadió.

El entrenador asturiano aseguró que viajan a Ipurua con la intención de sumar su primer triunfo a domicilio en Liga. «Vamos a Ipurua a competir. Vamos a trabajar y a hacer lo que tenemos que hacer. Siempre vamos a competir. Intentamos hacerlo lo mejor posible para sacar los máximos puntos posibles», insistió.

Muñiz fue preguntado por la posibilidad de fichar un delantero por la baja de Nano Mesa y Roger Martí y descartó pronunciarse ante el inminente partido en Eibar. «En mi cabeza están los dos jugadores que tengo. Alex y Boateng que tiene un problemilla por un golpe en el entrenamiento. El lunes está muy lejos todavía. Mañana hay un partido y tenemos que jugar y el que salga al campo competirá», sentenció.

Además, el técnico del Levante, que explicó que Jason ya está recuperado de la lesión muscular que sufrió hace cinco semanas pero que ha preferido no convocarle por precaución, afirmó que no está preocupado por la falta de gol de sus delanteros y que es «un debate externo». «Es un debate externo. No hay debate interno. Los goles los hacen unos y otros. Todos valen independientemente de quien los marque. Hay que seguir trabajando», concluyó.



Tres goles, siete puntos

Dani García, Capa y Escalante, que causaron baja en el Eibar frente al Celta en la Copa, vuelven a la convocatoria, algo que se antojaba imprescindible para poder ser competitivos. Las dudas adelante se mantienen, aunque parece que Inui volverá al once inicial, y habrá que esperar para saber si Mendilibar opta por jugar con dos delanteros, o por el contrario juega con uno y dos bandas. El equipo armero ha rentabilizado sus tres goles, ya que ha conseguido siete puntos.