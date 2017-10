Marcelino: "El 99 % del mérito es de los jugadores"

"Un uno por cien". Esa es la responsabilidad, "el mérito", que Marcelino García Toral se otorga para valorar el espectacular arranque del Valencia, el mejor de toda la historia del club, con 24 puntos de 30 posibles: "El 99 restante es de los jugadores. Yo creo que lo difícil es jugar al fútbol, el espectáculo lo generan ellos, el trabajo, la ilusión... Los que transmiten en el campo y hacen que una afición esté satisfecha son ellos. Sin los futbolistas los entrenadores no tenemos ningún porvenir. Mi agradecimiento a todos ellos, a los que juegan más y a los que juegan menos", señaló tras el partido.

"No me lo podría imaginar, seguro que no", contestó el técnico asturiano al ser preguntado por el registro histórico conseguido: "Pero hemos intentado hacer las cosas de forma coherente desde el inicio, hemos terminado de completar una plantilla buena desde el aspecto humano y profesional. Si se hacen las cosas con coherencia hay más posibilidades de que salgan bien. No preveíamos esta suma de puntos, diez jornadas invictos y más con un calendario bastante crudo". "Tengo la grandísima suerte de tener una plantilla muy implicada, todos empujan en la misma dirección, este es el camino. Es producto de un gran trabajo de estos futbolistas, de un grupo humano, de un buen nivel competitivo y de momentos de fútbol muy brillantes. Es una situación que no preveíamos pero creo que es merecida", añadió.