Rudez: «En mi cabeza he firmado con el Valencia Basket hasta final de temporada»

El Valencia Basket comenzará hoy martes a preparar el partido de Euroliga del próximo jueves ante el Fenerbahce, turco, en Estambul. Aunque ya estuvo en el banquillo frente al Gran Canaria, el último fichaje de los valencianos, el ala-pívot Damjan Rudez (Zagreb, 31 años y 2,08 de estatura), confía en poder aportar su juego ante el campeón de Europa tal y como apuntó en declaraciones al periódico Levante-EMV.

«Intentaré meter tiros, abrir el campo, aportar mi energía positiva y experiencia al equipo. Espero adaptarme muy bien y rápido al grupo. Ya jugué la Euroliga hace diez años, pero este formato nuevo hace que sea una competición fantástica y tengo ganas de empezar a competir en ella», señaló.

El ala-pívot croata no escondió su satisfacción tras haber firmado por el club «taronja». «Estoy muy contento de haber fichado por el Valencia Basket. Es un gran club que ha sido campeón de liga, que este año juega la Euroliga y que siempre he admirado», reconoció. Rudez ha firmado un contrato temporal de tres meses y que el club de la Fonteta podrá ampliar de manera unilateral.

El jugador croata espera acabar la temporada en la ciudad de València. «En mi cabeza está acabar la campaña aquí. No estoy preocupado por eso. Me siento muy cómodo desde que he llegado y voy a tratar ayudar a un equipo que tiene grandes jugadores», señaló.

Cambio de horario

El partido de Liga ACB del próximo domingo entre el Valencia Basket, segundo clasificado, y el San Pablo Burgos, colista, se jugará finalmente a las 18 horas en la Fonteta de Sant Lluís.