Valverde: "Alcácer ha demostrado que es un goleador"

El técnico del FC Barcelona, Ernesto Valverde, se mostró "contento" por Paco Alcácer y por el partido de su equipo en la victoria (2-1) ante el Sevilla en la undécima jornada, donde el ariete español firmó los primeros goles en LaLiga Santander demostrando "que es un goleador", al tiempo que no quiso dar mucha importancia a las diferencias en la tabla.

"Son dos goles importantes. Esperamos que le sirvan para tener ese punto de confianza que necesitan los goleadores. A nosotros nos vale para sumar los tres puntos y estamos contentos por él y por el equipo. Es un jugador que no estaba participando mucho pero ha demostrado que es un goleador", indicó en declaraciones a beIn Sports.

El técnico azulgrana valoró el duelo y destacó la gran primera mitad de su equipo. "Hemos dominado el primer tiempo con claridad y ocasiones para irnos con más margen. En el segundo tiempo nos han dominado pero no hemos pasado apuros con ocasiones", afirmó.

"Es un equipo poderoso en la estrategia y nos ha hecho un gol pero hemos conseguido el 2-1. Lo incierto del marcador, podíamos hacer algún descuido o concretar alguna contra. No ha habido ocasiones claras pero con la calidad que tienen pueden hacerte un gol", añadió.

Además, el técnico culé explicó que no miran "hacia atrás". "Vamos primeros, nosotros no estamos fallando. Nos vamos al parón contentos y después tenemos un calendario complicado. Nuestros rivales están un poco por detrás pero para mantenernos ahí tenemos que seguir muy fuertes. No miramos demasiado hacia atrás", indicó.

Por último, Valverde se refirió al ambiente en el Camp Nou, con los gritos de "justicia" y "libertad" para el Govern cesado. "Se está demostrando que no (influye en el jugador). Desde el principio han habido muchas cuestiones. La gente puede venir a expresarse pacíficamente y al mismo tiempo la mayor expresión es apoyar a su equipo", finalizó.