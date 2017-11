Nuha culmina una semana fantástica para el Saguntino

El Atlético Saguntino logró ayer su tercera victoria consecutiva ante el Peña Deportiva (2-0). En un partido que dominaron de principio a fin en las dos áreas y el que supieron neutralizar muy bien a la Peña. Los dos tantos de Nuha hacen que los rojillos sumen en un semana 9 puntos y se disparen a mitad de la tabla del Grupo III.

Los de Guti salieron al campo de Nou Morvedre dispuestos a continuar con la racha. Hicieron un inicio muy bueno, con muchas oportunidades para ponerse por delante en el marcador, hasta que en el minuto 18 llegó el gol de Nuha. Y pese a que los locales se enfriaron un poco tras el gol, antes del descanso volvieron a ser los que crearon más peligro en el área contraria con claras ocasiones de Gámez y Nuha.

Tras el paso por vestuarios, el partido estuvo frío como el viento que soplaba en Nou Morvedre. Los de Ibiza intentaron buscar el empate en el arranque de la segunda parte, pero Lluna, una vez más, estuvo muy acertado bajo los palos, dando seguridad al equipo que volvió a tomar el control del partido y a generar las ocasiones más claras de gol.

Pero no fue hasta el minuto 75 cuando llegó el 2-0 tras una contra lejana de Lois que remató Nuha en el segundo palo. Los locales ganaron fácil a un Peña Deportiva que no tuvo su mejor día. No tuvieron que emplearse muy a fondo para lograr el triunfo.