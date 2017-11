La II Marxa contra la Violència de Gènere ja està molt present

Diumenge que ve, 12 de novembre, arriba la II Marxa contra la Violència de Gènere a la ciutat de València. Les inscripcions per a apuntar-se a la carrera popular solidària estaran obertes fins a l'11 de novembre, un dia abans de la prova, en les plantes d'Esports d'El Corte Inglés de l'avinguda de França, Pintor Sorolla i Nuevo Centro.

El cost de la inscripció per a adquirir el dorsal és de tan sols un euro, el qual es destina íntegrament a l'Associació Alanna, entitat solidària de l'esdeveniment. Alanna treballa per a afavorir la integració i igualtat de la dona a través de la realització de programes amb els col·lectius més vulnerables que envolten les víctimes de violència masclista com els menors o familiars.

La marxa solidària, organitzada per l'Ajuntament de València a través de la seua Fundació Esportiva Municipal, es fa amb l'objectiu de sensibilitzar i conscienciar la societat contra la violència masclista des de l'àmbit esportiu.

El recorregut de la prova és de 5,5 quilòmetres que es desenrotllaran travessant alguns dels carrers més cèntrics de la nostra ciutat com el carrer Xàtiva, el carrer Colom, Guillem de Castro, Blanqueries i el pont del Real. Tant l'eixida com la meta tindran lloc en el passeig de l'Albereda, entre els ponts del Real i de l'Exposició.

Cal destacar que es tracta d'una carrera recreativa i, per tant, no competitiva, per la qual cosa aquells participants que ho desitgen poden fer el recorregut a ritme de passeig. Esta circumstància també fa possible que es puguen inscriure persones de totes les edats amb diferents condicions físiques.

Al voltant de la marxa també es desenrotllaran diverses activitats paral·leles per a gaudi dels assistents. Des de les 11 del matí s'impartiran classes de fitness llatí i exhibicions col·lectives.