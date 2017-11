"Sueño con ganar en Cheste"

El piloto valenciano de Moto3 Arón Canet (Estrella Galicia 0,0) llega «muy motivado» al Gran Premio de la Comunitat Valenciana, última cita del año del Mundial y en la que espera cumplir su «sueño» de ganar en el circuito de casa. «Llegamos con muchas ganas de hacer un buen papel, para quitarnos la espinita del año pasado. Siempre he dicho que ganar en Cheste era un sueño y trabajaré, junto a mi equipo técnico, desde el primer día para conseguirlo», señaló Canet, que va a quedar tercero en el Mundial de Moto3. El título lo ha conquistado el balear Joan Mir.

El valenciano está deseoso de correr «un Gran Premio especial tras la larga gira por Asia y Oceanía». «Contaré con muchos familiares y amigos en el 'paddock' y eso te hace sentir más en casa que nunca. Esta semana no he parado de entrenarme y creo que llegamos en muy buenas condiciones a esta última prueba del año. Esperamos despedir la temporada con un gran resultado», sentenció el piloto de Corbera.

Precedentes a favor de Márquez

Los precedentes en el GP de la Comunitat Valenciana son favorables al español Marc Márquez, líder de la clasificación de Moto GP y que siempre pisó el podio en Cheste en la categoría reina, frente al italiano Andrea Dovizioso, el otro aspirante al título y que sólo logró un tercer puesto en la máxima cilindrada. El corredor catalán cosechó su primera victoria en el circuito valenciano en 2012, año en el que se llevó el título de Moto2, mientras que en los años posteriores, una vez incorporado a la categoría reina, consiguió la tercera plaza, la primera y dos segundas posiciones consecutivas, respectivamente.

Primer podio, primera corona

Su primer podio en la máxima cilindrada, el correspondiente a la tercera posición de 2013, coincidió con su primera corona como campeón del mundo de Moto GP, que le sirvió para convertirse en el piloto más joven en hacerlo.

Por su parte, el italiano Dovizioso logró en Cheste una segunda posición en 2004, por detrás del piloto valenciano de Dos Aguas Héctor Barberá, a pesar de que en esa edición se alzara con el título de 125cc el de Forlipompoli (Italia), mientras que en el año 2011 logró un podio tras hacerse con una tercera posición en Moto GP.

Respecto a las posibilidades que darían el título en el GP de la Comunitat Valenciana a Dovizioso, sólo le serviría vencer la carrera y que Márquez, que aventaja al italiano en veintiún puntos, no quedara entre los once primeros clasificados.