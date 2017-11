El Valencia Basket aspira a romper el bastión ruso

El Valencia Basket afronta hoy (18 horas) ante el CSKA de Moscú otra prueba de nivel en la Euroliga. El equipo de Vidorreta visitará la cancha de un histórico del baloncesto europeo además de ser un asiduo en las últimas «Final Four» de la competición. La cita de esta tarde viene unida a la que ya se jugó la pasada semana en Estambul ante el Fenerbahce, siendo ambas pistas probablemente las más complejas de la Euroliga. No en vano el CSKA de Moscú presenta un balance de trece victorias consecutivas en su pabellón en la Euroliga, donde no pierde desde el pasado 23 de diciembre precisamente frente al que fuera campeón, el Fenerbahce. Los precedentes en Moscú no son buenos ya que el Valencia Basket nunca ha conseguido vencer en la capital rusa en sus siete visitas anteriores con seis tropiezos ante el Khimki y uno ante el rival de hoy en la temporada 2010-11.

Equipo casi al completo

La expedición «taronja» viajó ayer hasta Moscú, donde entrenó por la tarde en el Megasport Arena con la presencia por primera vez en la temporada de doce jugadores de la primera plantilla. La vuelta de Sastre ha propiciado que el técnico, Txus Vidorreta, cuente con el plantel casi al completo salvo los lesionados Diot y Williams. Vives, Van Rossom y Dubljevic arrastran diversas molestias aunque se espera que puedan estar en el partido sin problemas. El conjunto dirigido por el griego Itoudis llega al choque con cuatro victorias -un triunfo más que los «taronja- y con jugadores como De Colo o Clyburn en estado de gracia. El francés se medirá por primera vez al Valencia Basket en el que estuvo durante tres temporadas. El español Sergio Rodríguez es otro de los hombres destacados en los rusos. La única baja en el CSKA de Moscú será la del jugador galo Westermann, lesionado en la cadera. Con estilos muy definidos hoy se pondrá a prueba la mejor defensa de la Euroliga, que es la valenciana, ante el segundo mejor ataque de la competición, propiedad del conjunto ruso.