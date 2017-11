El jugador irlandés de Ulster Rugby, John Andrew, realiza un clinic-entrenamiento con el CAU Valencia

El talonador del equipo irlandés Ulster Rugby, John Andrew, se encuentra en València invitado por el CAU para realizar un clinic-entrenamiento con los jugadores del conjunto valenciano. El jugador irlandés es hermano de Ricky Andrew, entrenador del CAU, y destaca por su envergadura.

Ulster Rugby, equipo de Belfast, es uno de los clubes históricos del panorama europeo. Disputa la Heineken Cup, máxima competición continental, yla Magners League, en la que se enfrentan las 4 regiones irlandesas con los 4 equipos profesionales de Gales, los 2 de Escocia, y ahora también 2 italianos, y que es una de las 3 grandes ligas de rugby que hay en Europa junto a la inglesa y a la francesa. En la temporada 1998-1999, Ulster Rugby se convirtió en el primer club irlandés de rugby en proclamarse campeón de Europa. En la temporada 2005-2006 el club conquistó por primera vez la Magners League.

«Es una experiencia muy buena entrenar y explicar aspectos de la melé y la touch a los jugadores del CAU. Son amateurs y nunca había estado con un equipo amateur pero fue divertido y creo que todos aprendimos cosas. Se trata de siempre querer mejorar», explicaba.

«Son jugadores de muy buen nivel y sobre todo de muy buena actitud. En el rugby profesional la actitud es muy importante y esa actitud la he visto en este clinic-entrenamiento. Me gustó mucho el trabajo en la melé que hacen y espero que mis consejos les sirvan en el futuro. Si puedo repetiré la experiencia, se trata de tener tiempo pero me ha parecido muy bueno venir y conocer el rugby español a este nivel. Y sobre todo ver la cantidad de gente que practica rugby y como el CAU fomenta los valores del rubgy».

Preguntado si algún jugador valenciano podría llegar a ser profesional, comentaba que «es difícil por una cuestión de tamaño, pero en España el rugby crece muy deprisa. Conozco el Seven español y a las Leonas y lo están haciendo muy bien».