Vidorreta: "Desaparecimos en el tercer cuarto"

El técnico del Valencia Basket, Txus Vidorreta,se mostró contrariado tras la tercera derrota de esta temporada en la Euroliga, la más amplia hasta el momento, la más dura. «Es una derrota para nosotros y no hemos podido competir a partir del minuto 25. Aunque salimos muy bien en el inicio del segundo cuarto, tuvimos problemas para parar el uno contra uno ante De Colo. En el tercer cuarto perdimos el rebote y ya desaparecimos del partido», indicó.



Necesidad de luchar y defender

El preparador bilbaíno reconoció que el Valencia Basket dejó de competir en la segunda parte, cuando se vio superado por el conjunto ruso. «Es la primera vez esta temporada, tras 15 partidos, que perdemos por más de 10 puntos, y no estábamos preparados para este tipo de situaciones. Tenemos que mejorar en la faceta de cuando no tenemos el control del partido, necesitamos luchar, defender mejor, coger rebotes, porque si no lo hacemos, equipos como el CSKA de Moscú, te destruyen», finalizó.

En cuanto al estado físico de Van Rossom, Txus Vidorreta indicó que la lesión fue en la parte superior del tobillo. A falta de las pruebas médicas a las que será sometido, su concurso para el domingo en Bilbao está prácticamente descartado. Falta saber con exactitud el alcance de la lesión.