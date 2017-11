Canet: "Mi objetivo es ser tercero del Mundial y luego ya veremos"

Arón Canet sorprendió ayer a todo su entorno. Corre en casa y tiene posibilidades de ganar la carrera, en Cheste, ante su gente. Sin embargo, dijo que su objetivo principal es "terminar tercero en el Mundial", un objetivo que tiene muy cerca. Le saca 21 puntos al cuarto clasificado, Jorge Martín. El madrileño saldrá hoy desde la «pole», pero tendría que ganar la carrera y que Canet terminase por detrás del undécimo puesto. Hay que recordar que Jorge Martín ha firmado 9 veces la «pole» esta temporada, pero no ha ganado ninguna carrera. Canet firmó el sexto mejor tiempo. Es decir, estará en el grupo de cabeza.

El piloto de Corbera, de 17 años quiere asegurar la tercera plaza por encima de todo. "Estoy en Cheste, con toda la gente, con toda la familia y una victoria sería especial, pero en todos los grandes premios se puede conseguir una victoria, no una tercera plaza en el campenato del mundo. Es algo que vas trabajando durante todo el Mundial y aunque estés en casa, hay que mirar más por el campeonato que por la carrera", dijo.

Canet no renuncia, por supuesto, a la victoria. "Si ni quisiese ganar no estaría corriendo carreras, quiero ganar, pero otra cosa es que para eso tenga que arriesgar lo que no debo arriesgar. Hay que mirar durante la carrera cómo va la estrategia y depende de cómo esté Jorge Martín, haremos una estrategia u otra", dijo.

Canet lleva dos años en el Mundial, el primero como oficial. Está aprendiendo, asegura, para poder luchar por el título la próxima temporada. "Este año era de aprendizaje para ser campeón del mundo, ahora estoy cogiendo un poquito de presión, tienes que controlar el tema de los puntos con Jorge Martín, como cuando estás luchando por un campeonato del mundo. Es bueno aprenderlo el año anterior. Siempre me ha costado sacar la calculadora, pero también hay que ser un poco maduro. He demostrado durante toda la temporada que soy un chico maduro a pesar de tener 18 años y espero que no me sea complicado mante ner la cautela", explicó el piloto de Corbera, la única esperanza valenciana de victoria hoy en Cheste, viendo que Héctor Barberá, en MotoGP, y Jorge Navarro e Iker Lekuona, en Moto2, saldrán desde las últimas posiciones en sus respectivas categorías. Canet no le da mucha importancia a su sexto tiempo. "Creo que mañana podremos tener ritmo para estar en el grupo de cabeza. Será una carrera de un grupo grande y tengo que ir con cautela porque hay pilotos nuevos que cuando están delante dan un plus más porque no tienen nada que perder, pero yo creo que al final de carrera nos quedaremos los cinco de siempre y ya será hacer estrategia y luchar".

"Saco buenas conclusiones, estamos en el top 10 de los más rápidos, posición que me vale para lograr la tercera plaza en el Mundial, pero me gustaría optar por un podio o una victoria, ya que tenemos ritmo para lograrlo. Lo malo es que no hemos podido cuadrar una buena vuelta con una buena referencia", añadió.

Mientras, en Moto2, Álex Márquez (Estrella Galicia 0,0 Marc VDS) se llevó la última pole de la temporada, en una sesión dominada con autoridad por delante de su compañero Franco Morbidelli y del italiano Mattia Pasini (Kalex) . Navarro, vigésimo cuarto, correrá hoy con la operación reciente de su dedo anular.