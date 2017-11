Keanu Reeves pasea por el paddock

Las gradas del Circuit Ricardo Tormo registraron ayer una imagen colorida con la presencia de más de 75.000 personas en los entrenamientos de la segunda jornada del Gran Premio Motul de la Comunitat Valenciana del Mundial de Motociclismo. Hubo mucho ambiente en las gradas, con muchas personas de un lado para otro, animando a sus ídolos. A los pilotos más relevantes de este gran circo que es el motociclismo, como Valentino Rossi, Marc Márquez, Jorge Lorenzo y Dani Pedrosa, los que más gente arrastran todos los años, aquí en Cheste y en todos los circuitos del mundo donde se celebran carreras, sea donde sea y haga el tiempo que haga. Por llenar, no será.

Por supuesto, no faltaron los famosos, presentes todos los años en el Gran Premio de Motociclismo Motul (así es como se apellida la carrera porque Motul es el patrocinador). La cara más famosa este fin de semana en el circuito valenciano de Cheste es la del actor canadiense Keanu Reeves, uno de los invitados ilustres al Gran Premio de la Comunitat Valenciana que se celebra este fin de semana en Cheste. Reeves no se ha querido perder la conclusión del Mundial de motociclismo y vio ayer sábado los entrenamientos oficiales al medio día. Hoy es domingo y, claro, al ser domingo pues seguro que hay más famosos por el circuito, tanto por el paddock como por las gradas. Si hay algo que no le falta al Gran Premio de Motociclismo de la Comunidad Valenciana es gente conocida, pues se trata, no lo olvidemos de la prueba motociclista que cierra la temporada. Es la fiesta del motociclismo y por eso a la gente le encanta ir a los entrenamientos y a las carreras y todo lo que supone estar cerca de los pilotos y del ruido de las motos.

Reeves se dejó fotografiar con numerosos aficionados, quienes no dudaron, como es lógico, en subir las imágenes a las redes sociales. El actor es un gran aficionado al motociclismo y ha querido estar presente en la cita.

Para hoy se esperan más caras conocidas, como el exentrenador de la selección francesa de fútbol, Laurent Blanc; el excampeón ciclista Greg Le Mond, el exportero francés Fabien Barthez, el manager francés de fórmula 1 Olivier París o los exfutbolistas Andreas Pereira y Dani Parejo. Pero seguro que hay más. Otra cosa es que se dejen ver. Por supuesto, no faltará hoy, ya en el terreno político, el presidente de la Generalitat Valenciana, Ximo Puig, que ofrecerá su discurso habitual. Intentará, se supone, huir de los tópicos.