El Ontinyet sigue su escalada en la tabla tras un nuevo triunfo

El Ontinyent cotiza al alza. Ayer logró la victoria a domicilio (0-1) en Santa Eulalia ante el peña Deportiva, y ya suma diez de los 12 últimos puntos en litigio. El conjunto valenciano es, además, uno de los equipos más solventes a domicilio y lo volvió a demostrar gracias al gol de Raúl González en los instantes finales del primer tiempo. Tras esta victoria, el Ontinyent levanta la cabeza para mirar hacia arriba y destierra algunos de los pocos fantasmas clasificatorios que le quedaban.

El Peña Deportiva, clásico equipo que juega en un campo corto, estrecho y de complicada práctica del fútbol, basó todo su juego en el físico de sus hombres. No es fácil tocar la pelota con criterio y libertad de movimientos ante los baleares. El balón parado es su principal arma y es ahí donde volcaron todos sus esfuerzos para intentar sorprender al Ontinyent.

Sin embargo, y consciente de lo que le esperaba, Parra preparó un once que se puso el mono de faena para trabajar el partido a base de pico y pala. No había otra que trabajar al máximo e ir al choque ante un rival que no regala nada y que lucha por eludir el descenso de categoría. Bajo estos parámetros, la primera parte tuvo poca continuidad sin un dominador claro del balón. Sin embargo, justo antes del descanso, la primera jugada trenzada iba a dar buenos resultados. Tito avanzó por su banda, vio la incorporación en el segundo palo de Raúl González, que controló y fusiló al meta Dennis.

En la reanudación, y pese a ir con ventaja en el marcador, el Ontinyent siguió buscando la portería rival. El partido se abrió un poco más debido a la urgencia local por conseguir, al menos, la igualada. Raúl y Anaba remataron sendas contras pero sus disparos centrados los atajó con facilidad Dennis. El Peña Deportiva se fue creciendo, pisando con asiduidad el área de Álvaro Campos, pero la defensa logró mantener el tipo.