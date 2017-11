Sock accede a semifinales y Federer se mantiene invicto

El tenista suizo Roger Federer se mantuvo invicto en las Nitto ATP Finals, la cita que reúne en Londres a los ocho mejores del año, después de batir este jueves en su último partido del Grupo Boris Becker al croata Marin Cilic por 6-7(5), 6-4, 6-1, mientras que el estadounidense Jack Sock se clasificó para semifinales tras derrotar al alemán Alexander Zverev.

La última jornada del grupo se abrió con un duelo intrascendente ya que el de Basilea estaba clasificado para semifinales y como primero y el balcánico estaba eliminado y no tenía opciones. Pese a no tener presión, Cilic no se pudo tomar la revancha de la final de Wimbledon y encajó su octava derrota en nueve partidos contra su rival.

Federer sumó su decimotercera victoria consecutiva, aunque para ello tuvo que trabajar más de lo esperado ante el tenista croata, que no se rindió hasta que el número dos del mundo pegó el acelerón definitivo a su tenis para levantar la primera manga perdida.

En ese primer parcial, Cilic tuvo que levantar cuatro bolas de 'break' y no inquietó el servicio del de Basilea, pero supo confirmar su buen tenis de este set en la 'muerte súbita' para ponerse por delante en el marcador.

Pero a partir de ahí, el partido se fue marchando hacia el lado de Federer, que prácticamente fue inaccesible con su servicio, que no perdió y con el que únicamente concedió una opción de rotura. Cilic logró aguantar este pulso de sacadores hasta que con 5-4 abajo no pudo contener la presión del helvético que rompió para forzar un tercer y definitivo parcial donde no encontró oposición.

Sock, a semifinales



Por su parte, el americano Jack Sock derrotó a Zverev por 6-4, 1-6 y 6-4 en una hora y 53 minutos de partido y consiguió acceder en su debut a las 'semis' del torneo de maestros. Pese a su desliz en el segundo set, Sock pudo levantar el vuelo en la tercera y definitiva manga para quedarse con el pase.

El de Nebraska, reciente campeón de París-Bercy, comenzó con un juego agresivo del que sacó mucho rédito, pero sufrió sobremanera tras varias concesiones en el segundo asalto. Sock, que tampoco tuvo un buen arranque en la tercera manga, acabó consiguiendo su objetivo a costa del germano.

Además de ser su segunda victoria esta temporada ante un 'top ten' de la ATP, Sock se convierte en el primer estadounidense que alcanza las semifinales desde que su paisano Andy Roddick lo lograse hace siete temporadas.