Pau Ribas: "El Valencia Basket nos va a plantear dos partidos duros"

Tras la derrota en la Euroliga ante el Brose Bamberg, un partido que el Barcelona Lassa llegó a dominar por 26 puntos, el escolta Pau Ribas ha asegurado que no pueden "perder la perspectiva" ya que, en su opinión, el equipo ha hecho "cosas bien" en este inicio de campeonato. "No tenemos que perder la perspectiva porque hemos hecho cosas bien y cosa no tan bien. Jugamos por momentos a un nivel brillante y a veces tenemos parones que nos penalizan bastante. Estamos afectados porque no hemos sido capaces de ganar los últimos partidos, pero el camino es largo", ha subrayado.

Sobre la remontada de 26 puntos del Brose Bamberg, Ribas ha señalado que son cosas que pasan y ha analizado que los cuatro minutos antes del descanso fueron claves para que finalmente el Barcelona perdiera. "Mentalmente nos pesó bastante que nos remontaran tantos puntos. Puede pasar, estamos intentando mejorar y estamos haciendo todo lo posible para que esto no pase. Tendremos que encontrar nuestro camino y creo que podemos llegar", ha añadido.Ribas se verá las caras mañana en la Euroliga y domingo en la Liga Endesa con el Valencia Basket, su exequipo, un rival que planteará "dos partidos duros" que, en su opinión, "no serán fáciles".