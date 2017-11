Alberto Soldado es perfila com a nou president de la CIJB

Alberto Soldado Hernández (Godelleta, 1957) es perfila com a nou president de la Confederació Internacional del Joc de Pilota (CIJB). El col·laborador de Levante-EMV és el principal candidat a succeir en el càrrec a José Daniel Sanjuán, l´actual president d´esta institució que reuneix a les federacions dels principals països on es practica el joc de pilota a mà.

Soldado, docent i periodista especialitzat en la pilota valenciana, és un dels gran impuslors del anomenat moviment internacional, que va brotar amb la Trobada Cinc Nacions en 1993. A partir d´ahí, amb el recolzament i el patrocini de l´empresari José Luis López, l´internacionalització del joc de pilota ha crescut amb fermesa.

En tot eixe procés ha participat de manera molt activa Alberto Soldado, que ara es presenta com el candidat amb més possibilitats d´agafar el relleu al front de la CIJB.

Fins i tot, el seu nomenament podria anunciar-se durant els pròxims dies, mentre es celebra el IX Campionat Mundial de Pilota a Mà en terres colombianes.

Viatge a Colombia

La selecció valenciana va eixir ahir rumb a la ciutat de Pasto, on arribarà a migdia de hui (hora peninsular) per disputar el Mundial, al qual defensarà el campionat conquerit en categoria masculina, mentre que en la femenina buscarà el seu primer or.

El combinat entrenat per Pigat II iniciarà la seua participació el dilluns 20 de novembre amb la modalitat de Joc Internacional. En categoria masculina també es jugarà a One Wall, Llargues i Chazas. En la femenina es jugarà a One Wall Parelles i One Wall Individual.

El Mundial comptarà amb la presència de 17 seleccions: Comunitat Valenciana, Bèlgica, Holanda, Itàlia, França, Anglaterra, Euskadi, Argentina, Colòmbia, Equador, Mèxic, Uruguai, Paraguai, Veneçuela, Cuba, Xile i Bolívia.