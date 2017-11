Vidorreta espera al Valencia Basket de la liga

El Valencia Basket tendrá su oportunidad de revancha este domingo (18.30 horas/#0) en el Palau Blaugrana, enfrentándose en la novena jornada de Liga Endesa a un FC Barcelona Lassa que olvidó la debacle del miércoles venciendo el viernes a los «taronja» en Euroliga por 89-71. En esta nueva ocasión, los valencianos podrán redimirse de la derrota apenas cuarenta y ocho horas después de sufrirla. Un buen resultado podría curar las heridas de un Valencia Basket que acumula cuatro tropiezos consecutivos en la competición europea.

En Liga Endesa, los de Txus Vidorreta encarrilan una racha positiva tras cuatro triunfos seguidos, empatando en la primera posición con el Real Madrid con un único partido perdido en el casillero.

Por detrás de ambos aparece un Barcelona Lassa con múltiples muestras de irregularidad durante el curso. La renovación de plantilla realizada esta temporada por los blaugranas ha supuesto nuevas energías y una desorganización, en casos puntuales, que les convierte en imprevisibles.

Los de Sito Alonso se mostraron sólidos en el Clásico de la pasada fecha, infligiendo (80-84) la primera derrota a un Real Madrid que llegaba invicto. Sin embargo, apenas tres días después, los alemanes del Brose Bamberg remontaron un encuentro en el que los catalanes ganaban 12-38 en el primer cuarto.

En el último precedente de esta misma semana, el azulgrana Pierre Oriola se enfrentó por primera vez a su exequipo y destacó especialmente con 14 puntos sin fallo en el tiro. La amplia rotación barcelonista puede decantar el cuarto encuentro de ambos equipos en apenas ocho días.

Más lesionados

Para este encuentro además de las bajas de Antoine Diot, que será operado el lunes de una rodilla, y de Latavious Williams, que aún no tiene fecha de reaparición, el técnico vasco no podrá contar con Alberto Abalde, que se lesionó en la rueda de calentamiento del partido del viernes y estará entre dos y tres semanas de baja por una microrrotura fibrilar en la inserción distal del tendón del cuádriceps izquierdo. Además, el montenegrino Bojan Dubljevic es duda para el partido por una contusión esternocostal. El entrenador ya ha comentado que su idea general es que la rotación de cada encuentro sea de diez jugadores, aunque no siempre serán los mismos.