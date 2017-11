La inscripción para el Maratón de Valencia de 2018 cuesta 45 euros hasta el 31 de diciembre

Tan sólo un día después de haber concluído el Maraton de Valencia Trinidad Alfonso EDP, las inscripciones para el maratón del año que viene ya están abiertas. Y a un precio muy sugerente: 45 euros desde hoy lunes hasta el 31 de diciembre. La segunda ventana para inscribirse durará desde el 1 de enero hasta el 30 de junio, a un precio de 50 euros; entre el 1 de julio y el 30 de septiembre, la inscripción costará 60 euros. Subirá a 70 euros hasta el 1 de noviembre, a partir de cuándo el coste será de 90 euros.

La 38 edición de los 42.195 metros de València se celebrará el domingo 2 de diciembre, para no coincidir con el Gran Premio de Motociclismo de la Comunitat Valenciana, que el año que viene se celebrará el tercer domingo de noviembre por los cambios en el calendario del Mundial que organiza Dorna. La organización del maratón decidió trasladar la prueba al primer fin de semana de diciember para no coincidir con la prueba de las motos. Así, no se perjudicará al sector hostelero, pues tantos el GP como el maratón agotan prácticamente, ya por separado, las plazas hoteleras de la ciudad y alrededores.